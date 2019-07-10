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小賈斯汀「土味情話」肉麻到經紀人飆粗口　網笑噴：果然雙魚座男孩！

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與模特兒海莉（Hailey Bieber）於2018年登記結婚之後，小倆口越愛越閃，小賈斯汀也發展出各種寵妻模式。10日他再於IG秀出一段「土味情話」，讓粉絲笑稱：「果然是雙魚座男孩！」

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）土味情味。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀和愛妻海莉經常放閃。（圖／翻攝自IG）

小賈斯汀10日再度在IG放閃，貼出在床上摟抱著老婆海莉的照片，並配文寫下：「我的嘴唇一定很羨慕我的手，因為他們可以抱著你。」這段「土味情話」果然吸引不少迴響，連他的經紀人史庫特（Scooter Braun）都被肉麻到，忍不住激動回覆：「噢～～～～～SHxT！」

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▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）土味情味。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀「土味情話」噁到經紀人。（圖／翻攝自IG）

事實上雙魚座的小賈斯汀表達愛意的方式確實非常浪漫，今年4月他為了慶祝與海莉訂婚8個月，親自上街買花，接著更在IG貼出海莉的性感照片並寫下一首情詩，稱讚老婆是「上帝最偉大的創造」讓粉絲羨慕地說：「太浪漫了，他們真的是遇上真愛。」

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）買花，並寫情詩送給老婆海莉（Hailey Bieber）。（圖／CFP）

▲小賈斯汀慶祝訂婚紀念日，買花送給老婆海莉。（圖／CFP）

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小賈斯汀, 海莉, 海莉比伯, Justin Bieber, Hailey

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