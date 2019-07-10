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爆紅傳遭傑尼斯打壓　w-inds.橘慶太哀悼喜多川：您影響我很多

記者蕭采薇／綜合報導

日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川（ジャニー喜多川）9日辭世，享壽87歲。他生前捧紅眾多超人氣偶像，包括天團SMAP、ARASHI等，深獲藝人敬重。不只傑尼斯旗下藝人悲痛，就連當年傳說因為太紅而被傑尼斯事務所封殺的偶像團體w-inds.，也在推特哀弔致意。

▲▼w-inds.主唱橘慶太和隊長千葉涼平都在推特為傑尼斯創辦人強尼喜多川（ジャニー喜多川）哀悼致意。（圖／翻攝自推特）

▲w-inds.主唱橘慶太。（圖／翻攝自推特）

所屬「VISION FACTORY」經紀公司的w-inds.，在2001年異軍突起從海外紅回日本，在原本是傑尼斯天下的男子偶像團體界殺出一片天，當時擁有超高人氣。但也因此傳出他們在日本遭傑尼斯打壓及封殺，因此上不了包括《MUSIC STATION》等當紅節目打歌。

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w-inds.8年沒來台開演唱會　親口放話「想加場到台灣」（圖／豐華唱片提供）

▲w-inds.當年爆紅，卻傳出遭到傑尼斯打壓。（圖／豐華唱片提供）

此事一直令w-inds.，以及同公司旗下FLAME、Lead等團體的歌迷相當不悅。不過在強尼喜多川逝世的消息傳出後，w-inds.主唱橘慶太和隊長千葉涼平都在推特致意。

▲▼w-inds.主唱橘慶太和隊長千葉涼平都在推特為傑尼斯創辦人強尼喜多川（ジャニー喜多川）哀悼致意。（圖／翻攝自推特）

▲橘慶太在推特為強尼喜多川哀悼。（圖／翻攝自推特）

橘慶太寫道：「打造出許多傑出的團體，我也受到了許多影響。如果沒有傑尼斯先生的存在，我可能也不會開始唱歌跳舞，現在許多唱跳組合的大家一定也這麼認為。祈禱強尼喜多川先生冥福。」千葉涼平也表示：「突如其來的噩耗，祈禱冥福。」

▲▼w-inds.主唱橘慶太和隊長千葉涼平都在推特為傑尼斯創辦人強尼喜多川（ジャニー喜多川）哀悼致意。（圖／翻攝自推特）

▲千葉涼平在推特為強尼喜多川哀悼。（圖／翻攝自推特）

由於當年w-inds.和傑尼斯之爭還烙印的粉絲腦海裡，因此這兩則哀悼貼文別具意義，在粉絲圈引起熱烈討論。有人稱讚：「死者為大，你們的行為也非常紳士。」也有人讚嘆道：「活到現在也沒想過會看到這樣的貼文。」

▲喜多川。（圖／翻攝自日網）

▲傑尼斯創辦人強尼喜多川逝世。（圖／翻攝自日網）

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w-inds., 橘慶太, 千葉涼平, 強尼喜多川, 喜多川, ジャニー喜多川

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