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行動官宣！尚恩曼德斯緊抱卡蜜拉放閃　30公分「最萌身高差」情侶誕生

記者蕭采薇／綜合報導

「全民男友」加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）近來與好友卡蜜拉（Camila Cabello）在推出單曲《Señorita》後爆出曖昧情，更被抓包兩人深夜牽手擁吻、池畔調情。雖然他們並未正面承認戀情，但又連續兩天被拍到在白天一起上街，並十指緊扣和擁抱，幾乎已經用行動官宣。

▲▼尚恩曼德斯和卡蜜拉十指緊扣、擁抱。（圖／CFP）▲▼尚恩曼德斯和卡蜜拉十指緊扣、擁抱。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉大街上「十指緊扣、擁抱」放閃。（圖／CFP）

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尚恩曼德斯和卡蜜拉一直是關係密切的好朋友，近來他們再度合作歌曲《Señorita》，在MV中上演禁忌之戀，煽情的節奏加上貼身熱舞、激情床戲樣樣來。接著就爆出兩人在深夜裡牽手，在家門口擁吻的親密照片。他們一同參加「獨立日派對」，在泳池畔旁若無人的調情嬉鬧的畫面也隨之曝光。

▲▼尚恩曼德斯和卡蜜拉十指緊扣、擁抱。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉大街上「十指緊扣、擁抱」放閃。（圖／CFP）

儘管尚恩曼德斯在之後以搖頭回應與卡蜜拉的戀情，但兩人的互動已經和情侶沒有兩樣，美國時間7、8兩日他們依然黏踢踢約會。前一晚先是和朋友一起用餐，接著被拍到擁吻的女方家門口難分難捨。8日白天則手牽手一起出門運動，在大街上毫不避諱的緊緊擁抱。

▲▼尚恩曼德斯和卡蜜拉十指緊扣、擁抱。（圖／CFP）

▲▼尚恩曼德斯和卡蜜拉十指緊扣、擁抱。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉與朋友吃飯，接著在家門口難分難捨。（圖／CFP）

雖然雙方都並未正面承認戀情，但大方上街放閃，此舉也已形同是「官宣」。粉絲再不能接受也只能送上祝福，也有人稱讚兩人外型相當登對，「狗仔照片看起來都像浪漫愛情片。」187公分的尚恩曼德斯與157公分的卡蜜拉，30公分的身高差距也被笑稱是「最萌身高差。」

▲▼尚恩曼德斯和卡蜜拉十指緊扣、擁抱。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯緊抱卡蜜拉。（圖／CFP）

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尚恩曼德斯, Shawn Mendes, 卡蜜拉, Camila Cabello, Señorita

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