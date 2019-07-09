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蕾哈娜「唐朝風團扇、花鈿」登封面　零違和網讚：不愧是山東天后！

記者蕭采薇／綜合報導

美國西洋天后蕾哈娜（Rihanna）近年總被戲稱「被音樂事業耽誤的美妝網紅」，但仍不減影響力和熱度，依舊成為全球最賺女歌手。蕾哈娜近來為《時尚芭莎》拍攝封面，特地著上唐朝風的服飾與妝髮，在社群網站上成為話題。

▲▼蕾哈娜近來為《時尚芭莎》拍攝中國風封面。（圖／翻攝自微博）

▲蕾哈娜為《時尚芭莎》拍攝封面，穿上唐朝風的服飾。（圖／翻攝自微博）

經營副業有成的蕾哈娜，去年光靠化妝品就賺進6億美元（約台幣186億），和瑪丹娜並駕齊驅成為全球最賺女歌手。已經久未發表新作品的蕾哈娜，儘管常被粉絲笑稱是忘記本業，但她的創造話題的能力依舊超強。

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▲▼蕾哈娜近來為《時尚芭莎》拍攝中國風封面。（圖／翻攝自微博）

▲蕾哈娜近來為《時尚芭莎》拍攝中國風封面。（圖／翻攝自微博）

蕾哈娜近來為《時尚芭莎》拍攝封面，與大陸知名攝影師陳漫合作，拍攝一系列中國風大片。她穿上唐朝風的服飾並拿起團扇，並妝點上代表性的高髻、金色眼影、櫻桃嘴和花鈿，創造出古今融合的造型。

▲▼蕾哈娜近來為《時尚芭莎》拍攝中國風封面。（圖／翻攝自微博）▲▼蕾哈娜近來為《時尚芭莎》拍攝中國風封面。（圖／翻攝自微博）

▲蕾哈娜近手持唐朝代表性的團扇。（圖／翻攝自微博）

雖然蕾哈娜是來自加勒比海巴貝多的非裔美女，但這個造型仍大獲好評，且因為她經典歌曲《Umbrella》諧音近似「俺不來啦！」，因此被大陸粉絲開玩笑稱作「山東天后」，照片公開後也也在微博引起熱烈討論，網友們直讚：「不愧是山東天后，太適合了！」

▲▼蕾哈娜近來為《時尚芭莎》拍攝中國風封面。（圖／翻攝自微博）▲▼蕾哈娜近來為《時尚芭莎》拍攝中國風封面。（圖／翻攝自微博）

▲蕾哈娜化上的金色眼影，也是唐朝代表的妝容之一。（圖／翻攝自微博）

▲▼蕾哈娜近來為《時尚芭莎》拍攝中國風封面。（圖／翻攝自微博）

▲蕾哈娜為《時尚芭莎》拍攝中國風封面。（圖／翻攝自微博）

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