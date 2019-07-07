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尚恩曼德斯「親自回應」與卡蜜拉激吻曖昧情　女粉聽完嗨：不用失戀了！

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）有著溫柔動人嗓音和結實身材，因此有了「全民男友」稱號。他近來與好友卡蜜拉（Camila Cabello）推出新單曲《Señorita》爆出曖昧情，更被抓包兩人深夜牽手擁吻、池畔調情。對於兩人關係，他也在粉絲面前親自做出回應。

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）與古巴裔小天后卡蜜拉（Camila Cabello）合唱歌曲《Señorita》。（圖／翻攝自推特）

▲尚恩曼德斯與好友卡蜜拉爆出曖昧情。（圖／環球提供）

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尚恩曼德斯6日在美國洛杉磯開唱，卡蜜拉也到場支持，並在IG限時動態大讚：「你太夢幻了！」、「好到不能再好」，無懼緋聞大方力挺。不過當尚恩曼德斯在後台互動的環節中，被粉絲投直球問道：「你和卡蜜拉在交往嗎？」儘管全場爆出興奮尖叫聲，但尚恩曼德斯卻是搖搖頭，但並未多解釋兩人關係，僅說道：「Come On，別問我這個！」

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）更多約會照曝光。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯深夜激吻卡蜜拉被抓包。（圖／CFP）

尚恩曼德斯和卡蜜拉一直是關係密切的好朋友，加上兩人的高顏值的非常登對，因此成為常常被歐美樂迷敲碗「在一起」的CP。近來他們再度合唱歌曲《Señorita》，在MV中上演禁忌之戀，煽情的節奏加上貼身熱舞、激情床戲樣樣來。

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）與古巴裔小天后卡蜜拉（Camila Cabello）合唱歌曲《Señorita》。（圖／翻攝自推特）

▲尚恩曼德斯與卡蜜拉在MV中有激情床戲。（圖／翻攝自推特）

接著就爆出她與尚恩曼德斯深夜牽手擁吻的親密照片。他們4日先是一同參加「獨立日派對」被抓包，在泳池畔旁若無人的調情嬉鬧。至於夜晚更是打得火熱，尚恩曼德斯與卡蜜拉被目擊在深夜裡牽手，男方還貼心地幫女生拿包，甚至還當起護花使者，一路護送女方回家，更在家門口擁吻。

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）更多約會照曝光。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯深夜與卡蜜拉牽手約會。（圖／CFP）

這個爆炸性緋聞讓全網沸騰，相隔一日後也流出更多約會照片。包括尚恩曼德斯和卡蜜拉當天雖是參加派對，但服裝的顏色相當「情侶款」，更遠離眾人享受兩人世界。而夜晚尚恩曼德斯也不只是護送女方回家，而是直接進了家門，不僅並肩在陽台聊天，最後男方更是把上衣脫了，相當引人遐想。

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）更多約會照曝光。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯深夜進入卡蜜拉家中，和她在陽台並肩聊天。（圖／CFP）

不過隨著尚恩曼德斯以搖頭回應與卡蜜拉的戀情，兩人關係也讓人霧裡看花。有人認為這是兩人私事，就算是真的，本來也就沒必要當著大眾的面前承認。但也有人認為：「不然你們在仙人掌後面做什麼？啃仙人掌嗎？」同時也有「女友粉」興奮的說：「相信他說的，我暫時不用失戀了！」

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）更多約會照曝光。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯深夜進入卡蜜拉家中，並脫下上衣。（圖／CFP）

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尚恩曼德斯, Shawn Mendes, 卡蜜拉, Camila Cabello, Señorita

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