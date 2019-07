尚恩曼德斯「親自回應」與卡蜜拉激吻曖昧情　女粉聽完嗨：不用失戀了！

記者蕭采薇/綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯(Shawn Mendes)有著溫柔動人嗓音和結實身材,因此有了「全民男友」稱號。他近來與好友卡蜜拉(Camila Cabello)推出新單曲《Señorita》爆出曖昧情,更被抓包兩人深夜牽手擁吻、池畔調情。對於兩人關係,他也在粉絲面前親自做出回應。

▲尚恩曼德斯與好友卡蜜拉爆出曖昧情。(圖/環球提供)

尚恩曼德斯6日在美國洛杉磯開唱,卡蜜拉也到場支持,並在IG限時動態大讚:「你太夢幻了!」、「好到不能再好」,無懼緋聞大方力挺。不過當尚恩曼德斯在後台互動的環節中,被粉絲投直球問道:「你和卡蜜拉在交往嗎?」儘管全場爆出興奮尖叫聲,但尚恩曼德斯卻是搖搖頭,但並未多解釋兩人關係,僅說道:「Come On,別問我這個!」

▲尚恩曼德斯深夜激吻卡蜜拉被抓包。(圖/CFP)

尚恩曼德斯和卡蜜拉一直是關係密切的好朋友,加上兩人的高顏值的非常登對,因此成為常常被歐美樂迷敲碗「在一起」的CP。近來他們再度合唱歌曲《Señorita》,在MV中上演禁忌之戀,煽情的節奏加上貼身熱舞、激情床戲樣樣來。

▲尚恩曼德斯與卡蜜拉在MV中有激情床戲。(圖/翻攝自推特)

接著就爆出她與尚恩曼德斯深夜牽手擁吻的親密照片。他們4日先是一同參加「獨立日派對」被抓包,在泳池畔旁若無人的調情嬉鬧。至於夜晚更是打得火熱,尚恩曼德斯與卡蜜拉被目擊在深夜裡牽手,男方還貼心地幫女生拿包,甚至還當起護花使者,一路護送女方回家,更在家門口擁吻。

▲尚恩曼德斯深夜與卡蜜拉牽手約會。(圖/CFP)

這個爆炸性緋聞讓全網沸騰,相隔一日後也流出更多約會照片。包括尚恩曼德斯和卡蜜拉當天雖是參加派對,但服裝的顏色相當「情侶款」,更遠離眾人享受兩人世界。而夜晚尚恩曼德斯也不只是護送女方回家,而是直接進了家門,不僅並肩在陽台聊天,最後男方更是把上衣脫了,相當引人遐想。

▲尚恩曼德斯深夜進入卡蜜拉家中,和她在陽台並肩聊天。(圖/CFP)

不過隨著尚恩曼德斯以搖頭回應與卡蜜拉的戀情,兩人關係也讓人霧裡看花。有人認為這是兩人私事,就算是真的,本來也就沒必要當著大眾的面前承認。但也有人認為:「不然你們在仙人掌後面做什麼?啃仙人掌嗎?」同時也有「女友粉」興奮的說:「相信他說的,我暫時不用失戀了!」

▲尚恩曼德斯深夜進入卡蜜拉家中,並脫下上衣。(圖/CFP)

Q: Are you dating Camila?



Don’t ask him this. He doesn’t have to tell us who he is dating. It’s his life and he shook his head as in saying, “Come on, don’t ask me this.”#ShawnMendesTheTourLApic.twitter.com/lFn6FBqKUq