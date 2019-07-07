霸道總裁「朴軫永x李秀滿」組跨公司CP　KPOP粉興奮：準備提筆寫強強了！

記者蕭采薇／綜合報導

在現今流行全球的KPOP中，能說到為何能製造這麼大黏著力，就不能忽視飯圈中的CP文化。近來有對「中年CP」在推特上爆紅，主角不是別人，正是南韓兩大龍頭經紀公司SM娛樂以及JYP娛樂的創辦人李秀滿和朴軫永。

▲SM娛樂創辦人李秀滿（左），和JYP娛樂創辦人朴軫永（右）被粉絲湊作堆。（圖／達志影像、翻攝自朴軫永臉書）

「CP」在KPOP飯圈指的是粉絲為團體中的成員配對，甚至幻想兩人之間愛情故事的次文化，一開始存在於二次元動漫圈，後來也延伸到三次元的真人身上，偶像就是最常被粉絲湊作堆的對象。不過這輛愛的小車，最近也開到了「社長級」李秀滿和朴軫永那兒。

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起因是一名同人插畫家「WZ보체」在推特貼出自己的畫作，一名身穿紫色西裝的男子，緊貼著另一名黑色西裝男子說話，頗有「強強CP」的氛圍。「WZ보체」也貼出對比照，正是身穿紫色西裝的朴軫永，與身著黑色西裝的李秀滿的合照，並配文寫下：「事實就是這樣。」

大開腦洞的作品吸引大批KPOP粉留言，笑說：「怎麼這樣一看還滿搭的？」、「所以朴軫永是年下攻嗎？」更有人表示被勾出靈感，準備要提筆寫兩大娛樂公司老闆的幻想文，目前貼文也已經有破七千次轉發。

▲「朴軫永x李秀滿」CP圖已經有近千人轉發，更在微博成為話題。（圖／翻攝自推特）

事實上67歲的李秀滿和47歲的朴軫永共通點不少，兩人都是歌手出身，後來轉開經紀公司成功，也都在近年慢慢交出經營實權，但對於旗下藝人仍相當有影嚮力，可說是精神領袖的地位。李秀滿打造出H.O.T、S.E.S等偶像團體開創出KPOP先鋒，朴軫永的JYP娛樂成立雖晚，但包括Rain、2PM、TWICE等知名歌手皆出身於此，在韓流界有著不可動搖的地位。

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