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雷／《怪奇物語》第三季結局爆大顆洋蔥　「最後兩分鐘」彩蛋有伏筆　

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《怪奇物語》全新第三季已經於4日全劇上架，其中飾演警長吉姆哈普的大衛哈伯（David Harbour）在先前就透露：「結局很出乎意料，而且非常感人。」他在劇中的角色最後為保護女兒伊萊雯（11，ELEVEN）而死，令不少觀眾難過落淚，但卻又片尾在兩分鐘彩蛋埋下伏筆。

▲▼《怪奇物語3》。（圖／Netflix提供）

▲《怪奇物語》第三季已經上架。（圖／Netflix提供）

《怪奇物語》新一季中，俄國軍隊的科學單位試圖打開顛倒世界的大門，另一方面「奪心魔」重襲霍金斯，並找了許多居民當宿主，試圖增強力量並殺掉伊萊雯。伊萊雯的養父警長吉姆哈普，為了阻止俄國的開門計畫，也為了保護女兒，最後壯烈犧牲。

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吉姆哈普的死讓許多戲迷都相當難過，不過在全劇片尾兩分鐘的彩蛋中，在一處看是軍事基地的地方，兩名俄國士兵在長廊對話，其中一位說：「不是，不是那個美國人。」之後他便把隔壁牢房的犯人拖出來。

▲▼《怪奇物語》第三季警長吉姆哈普消失。（圖／翻攝自Netflix）

▲《怪奇物語》第三季已經警長吉姆哈普，為保護女兒伊萊雯而死（圖／翻攝自Netflix）

有人認為，「美國人」指的就是吉姆哈普，也暗示他其實並沒有死。飾演該角色的大衛哈伯在接受訪問時，對此也語帶神秘的回應：「我也不知道啊！不過我是這麼希望的。」他也笑稱，自己也相當好奇第四季的發展，但是影集主創人杜夫兄弟「他們一直在躲我」。

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關鍵字

怪奇物語, Netflix, 米莉芭比布朗, Millie Bobby Brown, 吉姆哈普

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