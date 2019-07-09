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D.O.入伍一周「軍中合照流出」　名牌藏玄機⋯粉讚：不愧是敬秀！

蕭采薇／綜合報導

南韓大勢男團EXO出道7年，正陸續面臨兵役年齡限制，成員D.O.（本名：都敬秀）自願申請入伍並於1日報到。9日流出第一張D.O.在軍中的照片，理平頭站在隊伍的最右邊，頗有他在電影《與神同行》中，所飾演的「關懷兵」元東延的模樣。

▲▼EXO歡送D.O.平頭入伍！　張藝興也到了⋯歌迷淚崩：終於合體（圖／翻攝自EXO臉書）

▲EXO合體歡送D.O.平頭入伍。（圖／翻攝自EXO臉書）

1993年出生的D.O.其實可以晚兩年入伍，但他決定自願入伍，7月1日以現役陸軍身分當兵去。事隔一週後他在軍中的照片公開，一臉端正的模樣和平常的D.O.沒有兩樣，叫粉絲一眼就能看出來。此外，他在名牌也寫道「第一中隊1小隊1分隊001號都敬秀」，也讓粉絲笑稱，D.O.在軍中也是無論做什麼都是第一。

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▲▼D.O.軍中照片曝光。（圖／翻攝自韓網）

▲D.O.（後排右一）軍中照片曝光。（圖／翻攝自韓網）

D.O.雖沒公開當兵地點，但留了一首歌曲《That’s okay》當作送給歌迷的「禮物」。粉絲雖沒能目送他入伍，但EXO官方臉書在當天貼出3張合體照，除了大哥Xiumin已經入伍無法到場，其餘8人久違合體現身，就連長年在大陸活動的張藝興都罕見趕到現場，他們摸著D.O.的小平頭，臉上露出燦爛笑容，令歌迷相當激動。

▲▼D.O.軍中照片曝光。（圖／翻攝自韓網）

▲D.O.軍中照片曝光。（圖／翻攝自韓網）

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EXO, 世勳, 伯賢, 燦烈, D.O., KAI, XIUMIN, CHEN, SUHO

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