15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團IZ*ONE近日遠赴美國紐約，出席大型演唱會「KCON NY」，12位成員張員瑛（前譯：張元英）、宮脇咲良等成員也趁此機會四處觀光。15歲的張員瑛在IG上傳美照，絕佳比例的好身材被稱做是「真人版芭比」。然而一旁有網友拍下她的真實身材，更是嚇到許多人。

▲年僅15歲的張員瑛，卻擁有比例絕佳的好身材。（圖／翻攝自IG）

張員瑛在IG上傳赴紐約美照，她穿著短上衣和短褲，露出小蠻腰和美腿，展現出近170公分的大長腿好身材。緊身的短上衣露出蠻腰，也透露出一絲小性感。

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▲張員瑛身高近170公分，有雙大長腿。（圖／翻攝自IG）

然而同時間，張員瑛拿起手機興奮拍照的觀光模樣，也被路人記錄下來。然而即使沒有濾鏡加持美化，依舊可見大長腿和纖細的模樣，美貌非常吸睛，在韓網引起熱烈討論。有網友稱讚道：「太漂亮了，這簡直是電玩遊戲裡才會出現的身材。」也有人羨慕的說：「怎麼我15歲不是長這樣？」

▲路人拍下張員瑛真實身材照，和IG照片沒有兩樣。（圖／翻攝自IG）

IZ*ONE出身自選秀節目《Produce 48》，由張員瑛、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周，以及李彩演（又譯：李彩燕）等12名成員組成。

▲年僅15歲的張員瑛，卻擁有比例絕佳的好身材。（圖／翻攝自IG）