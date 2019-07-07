黛安娜王妃姊「同框卡蜜拉」拍家族照　哈利愛兒受洗⋯2皇室成員身份曝光

記者蕭采薇／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）兩人的長子為亞契（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）7日正式受洗，並與父母、查爾斯王儲夫妻、威廉王子夫妻一起拍下全家福照。不過照片中皇室家族的成員，出現兩名世人不太熟悉的面孔，然而她們的真實身份曝光後，更引起許多討論。

▲哈利王子兒子亞契受洗，黛安娜王妃的兩位姊姊（後排左三、四）也受邀參加。（圖／翻攝自IG）

英國皇室透過哈利王子與梅根王妃官方Instagram帳號宣布，亞契在7日於私人教堂內完成受洗。照片中也出現查爾斯王儲和妻子卡蜜拉、梅根的母親以及威廉王子與凱特夫妻等家族成員。不過伊莉莎白女王和蒙巴頓公爵則因先前就計畫好的度假行程缺席。

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這也是亞契小王子曝光在世人面前的「第一張正面彩色照片」，因此不少網友發現：「哇，原來亞契跟爸爸一樣，都是紅髮。」照片中在梅根母親旁邊兩位女子，身份也引起討論，她們正是黛安娜王妃的姊姊。

▲已故黛安娜王妃（前）是威廉和哈利王子的母親。（圖／達志影像／美聯社）

由於照片中同要出現查爾斯王儲和現任妻子卡蜜拉，有人感動的說：「兩個王子一直到現在都沒有忘記媽媽娘家的人。」但也有人表示，看到黛安娜王妃的娘家親人和卡蜜拉「同框」，還是有種奇怪的感覺。

▲哈利王子與梅根的愛兒亞契，7日完成受洗儀式。（圖／翻攝自IG）

此外亞契受洗時所穿的禮袍也大有來頭，他穿著和堂哥喬治、路易以及堂姐夏綠蒂一樣的緞面蕾絲受洗袍。這款禮袍最早在1841年打造，從女王的大女兒開始就穿這套禮袍受洗。直到2004年女王委託手工複製了這件珍品，並延續了這項傳統，過去的11年來一直由皇室嬰兒穿著。

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