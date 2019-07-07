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杜娃黎波斷開帥哥企業家男友！　戀上小4歲「吉吉弟」貼頭調情放閃

記者蕭采薇／綜合報導

23歲英國女歌手杜娃黎波（Dua Lipa）除了動人歌聲，更擁有可比模特兒的亮麗外貌和火辣身材，因此有「危險系性感女聲」稱號。杜娃黎波出道以來傳過不少緋聞，近日她被目擊與名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）的弟弟安瓦爾（Anwar）親密約會，企業家前男友伊薩克（Isaac Carew）正式出局。

▲▼杜娃黎波（Dua Lipa）和安瓦爾哈蒂德（Anwar Hadid）在音樂祭親密約會。（圖／CFP）

▲杜娃黎波和安瓦爾哈蒂德被目擊親密約會。（圖／CFP）

杜娃黎波在英國時間6日被目擊與小她4歲的安瓦爾現身倫敦BST音樂節，兩人在現場擁抱聽歌，陶醉在音樂之餘也流露出濃濃情意。杜娃黎波靠在安瓦爾身上，神情相當幸福愉悅，兩人也不時交頭接耳調情，行為舉止就與一般熱戀中情侶沒有兩樣。

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▲▼杜娃黎波（Dua Lipa）和安瓦爾哈蒂德（Anwar Hadid）在音樂祭親密約會。（圖／CFP）

▲杜娃黎波和安瓦爾哈蒂德「背後抱」，不時交頭接耳調情。（圖／CFP）

杜娃黎波出道以來緋聞不斷，包括搖滾樂團 LANY知名的帥哥主唱保羅克萊因（Paul Klein），甚至是酷玩樂團主唱克里斯馬丁（Chris Martin）都曾是其緋聞對象。不過杜娃黎波之後又爆目擊與分和多次的模特兒兼企業家前男友伊薩克復合。

▲▼杜娃黎波（Dua Lipa）和安瓦爾哈蒂德（Anwar Hadid）在音樂祭親密約會。（圖／CFP）

▲杜娃黎波和安瓦爾哈蒂德「背後抱」，不時交頭接耳調情。（圖／CFP）

杜娃黎波與伊薩克在街頭擁吻的模樣還令人記憶猶新，如今卻搭上小她4歲的安瓦爾，戀情叫人霧裡看花。據外媒表示，杜娃黎波因為聚少離多，與伊薩克結束了多年關係後，在幾週內開始與安瓦爾約會，如今伊薩克也已經在社群網站上取消關注杜娃黎波。

▲▼杜娃黎波（Dua Lipa）與企業家前男友伊薩克（Isaac Carew）。（圖／翻攝自IG）

▲杜娃黎波與企業家前男友伊薩克正式告吹。（圖／翻攝自IG）

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