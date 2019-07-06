主播報新聞突來7.1大地震　「攝影棚狂搖」嚇到高分貝：快躲到桌子下！

記者蕭采薇／綜合報導

美國南加州連續2日接連發生規模6.4及規模7.1的大地震，迄今餘震已超過1700多起，更傳出火災、道路毀損、房屋出現裂痕等許多狀況，且有多人受傷。當時美國CBS新聞台主播正式在播新聞，隨著晃動越來越激烈，兩人也決定「躲到桌子底下」，這段畫面也在網路上引起極大討論。

▲主播報新聞遇上地震，露出驚慌表情。（圖／翻攝自YouTube／CBS Los Angeles）

當時電視台正在播報8點的晚間新聞，突然間主播用鎮定但難掩驚慌聲音說道：「我們現在感受到有一點震動。」但接著便立刻開始劇烈搖晃，甚至可以看到一些物品掉落。

請繼續往下閱讀...

▲女主播嚇到抓住搭擋的手。（圖／翻攝自YouTube／CBS Los Angeles）

女主播這時已經緊張到抓著男主播的手，但聲音仍保持鎮定的說：「這是非常巨大的地震。」同時兩人也顯得有點驚慌。隨著一波巨震襲來，女主播提高了音量說道：「現在的震動非常強烈，我覺得應該躲到桌子底下去。」男主播也接著說：「我們很快就會回來。」接著兩人就在鏡頭前躲到了桌子下。

▲主播躲到桌子底下。（圖／翻攝自YouTube／CBS Los Angeles）

CBS新聞台把這段畫面放到網路上，立刻引起極大討論。有人認為他們臨危不亂，但突然躲到桌子下似乎仍有違專業，但也有網友持正面態度表示：「他們非常專業，也做了非常正確的地震期間正確示範。」