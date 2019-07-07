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哈利、梅根「兒子正面彩色照」首曝光　網興奮：亞契是紅髮小王子！

記者蕭采薇／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）日前迎來兩人的第一個兒子，取名為亞契（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。亞契小王子7日正式受洗，並與父母、查爾斯王儲夫妻、威廉王子夫妻一起拍下全家福照，也是他曝光在世人面前的「第一張正面彩色照片」。

▲▼哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）兒子亞契受洗，第一張正面彩色照曝光。（圖／翻攝自IG）

▲哈利王子與妻子梅根兒子亞契受洗，第一張正面彩色照曝光。（圖／翻攝自IG）

英國皇室透過哈利王子與梅根王妃官方Instagram帳號宣布，亞契在7日於私人教堂內完成受洗，並表示：「蘇塞克斯公爵和公爵夫人（指哈利王子和梅根）自兒子出生的這一天起，就很樂意向大眾分享這一刻。」

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這也是亞契小王子曝光在世人面前的「第一張正面彩色照片」，因此不少網友開心的發現：「哇，原來亞契跟爸爸一樣，都是紅髮。」而目前世人也普遍認為，亞契長得和爸爸更像一些。

▲▼哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）兒子亞契受洗，第一張正面彩色照曝光。（圖／翻攝自IG）

▲哈利王子與妻子梅根兒子亞契，穿上皇家嬰兒專屬的禮袍受洗。（圖／翻攝自IG）

亞契受洗時所穿的禮袍也大有來頭，他穿著和堂哥喬治、路易以及堂姐夏綠蒂一樣的緞面蕾絲受洗袍。這款禮袍最早在1841年打造，從女王的大女兒開始就穿這套禮袍受洗。直到2004年女王委託手工複製了這件珍品，並延續了這項傳統，過去的11年來一直由皇室嬰兒穿著。

▲梅根王妃與哈利王子。（圖／達志影像）

▲哈利王子與梅根帶著亞契第一次亮相。（圖／達志影像）

照片中也出現查爾斯王儲和妻子卡蜜拉、梅根的母親以及威廉王子與凱特夫妻等家族成員，文中也透露，皇室成員很幸運能與亞契的教父一起共度這一天。不過伊莉莎白女王和蒙巴頓公爵則因先前就計畫好的度假行程缺席。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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哈利王子, 梅根王妃, 梅根馬克爾, Meghan Markle, 英國王室

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