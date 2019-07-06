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尚恩曼德斯「深夜激吻」卡蜜拉⋯進屋直接脫了！　情侶裝約會鐵證曝光

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）有著溫柔動人嗓音和結實身材，因此有了「全民男友」稱號，不過他近來與好友卡蜜拉（Camila Cabello）推出新單曲《Señorita》爆出曖昧情後，更被抓包兩人深夜牽手擁吻、池畔調情，更多的約會鐵證都一一出爐，讓大批樂迷狂喊：「就差一個官宣了！」

▲▼尚恩曼德斯和卡蜜拉爆曖昧情，但他透露心中女神仍是艾瑪華森。（圖／環球提供、CFP）

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉合作爆曖昧情。（圖／環球提供、CFP）

尚恩曼德斯和卡蜜拉一直是關係密切的好朋友，加上兩人的高顏值的非常登對，因此成為常常被歐美樂迷敲碗「在一起」的CP。近來他們再度合唱歌曲《Señorita》，在MV中上演禁忌之戀，煽情的節奏加上貼身熱舞、激情床戲樣樣來。

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▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）更多約會照曝光。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉深夜牽手約會。（圖／CFP）

正當眾人看他們的關係撲朔迷離，似乎漸生曖昧之際，卡蜜拉與交往18個月的男友馬修赫西（Matthew Hussey）分手，接著5日就爆出她與尚恩曼德斯深夜牽手擁吻的親密照片。

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）更多約會照曝光。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯護送卡蜜拉回家，兩人在門口擁吻。（圖／CFP）

兩人白天先是一同參加「獨立日派對」被抓包，在泳池畔旁若無人的調情嬉鬧。至於夜晚更是打得火熱，尚恩曼德斯與卡蜜拉被目擊在深夜裡牽手，男方還貼心地幫女生拿包，甚至還當起護花使者，一路護送女方回家，更在家門口吻別。

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）更多約會照曝光。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉穿情侶裝出席派對，更遠離眾人享受兩人世界。（圖／CFP）

這個爆炸性緋聞讓全網沸騰，相隔一日後也流出更多約會照片。包括尚恩曼德斯和卡蜜拉當天雖是參加派對，但服裝的顏色相當「情侶款」，更遠離眾人享受兩人世界。而夜晚尚恩曼德斯也不只是護送女方回家，而是直接進了家門，不僅並肩在陽台聊天，最後男方更是把上衣脫了，相當引人遐想。

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）更多約會照曝光。（圖／CFP）

▲▼尚恩曼德斯進了卡蜜拉家中，隨後更把上衣脫了。（圖／CFP）

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）更多約會照曝光。（圖／CFP）

6日尚恩曼德斯在美國洛杉磯開唱，這也是他被爆熱戀後首度現身。雖然並未多提緋聞的事，但演出照片曝光後，不少歌迷看了覺得他滿面春風，也送上祝福道：「不管是不是真的在一起，只要開心就好。」

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）更多約會照曝光。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯開唱滿面春風。（圖／CFP）

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尚恩曼德斯, Shawn Mendes, 卡蜜拉, Camila Cabello, Señorita

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