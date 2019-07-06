雪莉這次上全妝「眉毛真的沒了！」　照片曝光網驚：晚上看有點嚇人

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星雪莉（Sulli，本名：崔真理）原是女團f(x)一員，2015年正式退出，她曾透露因為發現當偶像感覺像是「穿上了不適合自己的衣服」，所以決定退團。雪莉近來正式發行SOLO曲，日前在IG上傳「雀斑妝」的照片卻嚇壞不少粉絲。6日她再度上傳自己的「無眉全妝照」，再度引起話題。

▲雪莉六月底正式SOLO。（圖／翻攝自雪莉IG）

雪莉6日再度放上新照片，這次她化上的全妝，並配合金髮把眉毛漂成的極淡的顏色，看起來就像把眉毛剃了，視覺效果非常震撼。有網友驚訝回應：「妳的眉毛是被搶劫了嗎？」更有人直言：「晚上看有點嚇人。」也有人覺得這樣的造型「很仙」，留言贊嘆道：「妳是人類還是精靈？」

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▲雪莉眉毛真的不見了。（圖／翻攝自雪莉IG）

雪莉在六月底重回歌手本業，正式發行SOLO曲。1日她在IG上傳自拍照，當中她夾起淺色頭髮、沒有畫上眉毛，唇色也相當黯淡。不過臉上卻同時出現大量斑點，不少人第一時間以為是素顏照，紛紛問道：「天阿，妳到底怎麼了？」但再仔細一看，其實是為了MV的特殊妝容，臉蛋點上了「雀斑妝」，但因為看起來氣色不佳，嚇壞許多粉絲。

▲雪莉眉毛真的不見了。（圖／翻攝自雪莉IG）