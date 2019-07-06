艾薇兒「相隔14年」拍封面臉都沒變　凍齡美貌⋯只有這點不一樣！

記者蕭采薇／綜合報導

出身加拿大的哥歌手艾薇兒（Avril Lavigne）當年以「搖滾小天后」爆紅全球，卻在2013年無預警消失，直到2015年才證實罹患萊姆病（Lyme disease）。她病情獲得控制後積極復出，近來也為時尚雜誌《柯夢波丹》拍照。有網友拿出艾薇兒14年前為同一本雜誌拍攝的封面，發現她幾乎都沒變。

▲艾薇兒2005年為《柯夢波丹》拍攝的封面。（圖／翻攝自網路）

艾薇兒時隔14年再為時尚雜誌《柯夢波丹》拍照，今年已經34歲的她，外表和當年20歲的模樣幾乎沒有差別。唯一不同的地方，是當年總是一身黑色勁裝的酷妹艾薇兒，現在則穿上淡粉紅色的服裝，增添了一些女人味的氣息。

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▲艾薇兒2019年為《柯夢波丹》拍攝的封面。（圖／翻攝自網路）

艾薇兒銷聲匿跡的這段時間，去向成為關注焦點，網上甚至瘋傳「替身陰謀論」，直指她早在2003年就因為爆紅，無法消化壓力而自殺身亡，唱片公司便找來和她長相神似的歌手梅莉莎（Melissa Vandella）假扮。

▲艾薇兒曾因萊姆病淡出螢光幕。（圖／達志影像）



不過艾薇兒後來在澳洲某電台受訪時回應：「有人認為我不是真正的艾薇兒，這真是太離奇了。」她還不忘反問，「他們怎麼會有這樣的想法？」一番話也直接點破，所謂「替身陰謀論」全是假的。

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