陳喬恩當伴娘「默默做這件事」！　從頭哭到尾…新娘閨蜜暖淚：她沒有告訴我

記者田暐瑋／綜合報導

前少女偶像團體「七朵花」解散後各自發展，即使如此感情仍是很好，會不定時聚會，2年前終於在趙小僑的婚禮上公開合體，陳喬恩更從大陸返台當伴娘，當時還發生一段感人插曲，陳喬恩的一個貼心舉動，見證了七朵花的真摯好感情。

趙小僑在《小明星大跟班》回憶七朵花時期往事，被問到當年公司力捧陳喬恩，心中是否會有怨懟？她坦言說不介意是騙人的，但最嫉妒的卻是孫德榮「重男輕女」，把大部分資源都放在男團身上，「跟喬恩的這個程度比，我覺得他（孫德榮）對男生更好，男生都有宿舍，我們都沒有。」

▲陳喬恩和趙小僑情同姊妹。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



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七朵花單飛多年，彼此感情還是好得像親姊妹，趙小僑2年前婚禮邀請陳喬恩、賴薇如、小潔（屈旻潔）擔任伴娘，前一晚特地在飯店訂了房間供姊妹們提前入住準備，當天她因為太多事要忙，到結束後才想起飯店房錢還沒付，趕緊請經紀人去付清。

沒想到櫃檯人員卻告知，隔天就趕回北京工作的陳喬恩已經把房錢全部結清，也顧慮到趙小僑當天太忙，沒時間顧及細節，因此沒有特別告訴她，等到最後一刻趙小僑才發現閨蜜的貼心，讓她相當感動。

▲陳喬恩當伴娘。（圖／翻攝自陳喬恩微博）



陳喬恩雖然多數時間都在外地工作，但絲毫不影響她與趙小僑的情誼。光是趙小僑穿著休閒服與老公劉亮佐試走紅毯，陳喬恩就看到淚崩；直到正式上場，陳喬恩依舊忍不住眼淚；有趣的是，陳喬恩淚都還沒擦乾，隨即上台又與「七朵花」成員們抱在一塊感動大哭，幾乎可說是從彩排哭到婚宴結束，姐妹間的情誼令人羨慕。

▲陳喬恩當伴娘從頭哭到尾。（圖／記者張一中攝）

