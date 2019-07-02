長毒腫瘤150cm大腸全摘除！　《炮仔聲》女星「哭著寫好遺書」道別

娛樂中心／綜合報導

張懷媗在《炮仔聲》中飾演小三倪曉馨，再度受到極高關注，2018年她因為一周只大號一次，檢查出大腸無力症，毒素累積過多導致腋下出現腫瘤，只好把150公分的大腸全都切掉，還得再動一次手術把腫瘤摘除，1個月內相繼做2次大手術，她擔心自己有個萬一，連遺書都事先寫好。

張懷媗動手術的主因是大腸無力症，又稱「原因不明的嚴重慢性便秘」，大腸蠕動過慢且有腹脹、腹痛的現象，才會便祕整整37年，她的大腸天生比一般人長，大便因此會一直堵在腸道，曾經拍戲拍到肚子痛送醫，「不停地感覺到內臟被剝離的疼痛與位移，疼痛得只能咬牙慘叫。」

▲張懷媗。（圖／翻攝自張懷媗臉書）



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據《聯合報》報導，張懷媗因為便祕，身體累積過多毒素，兩側腋下長出腫瘤，如果不及時處理就有可能惡化，因此在切除大腸後又立刻動手術摘除腫瘤，1個月內動了2次手術，她連遺書都先寫好，所幸現在已經恢復健康，她哽咽淚訴，現在的人生觀很豁達，已經能放下曾傷害或欺負自己的人。

至於感情問題，張懷媗坦言因為過去曾在愛情裡受傷，對於婚姻沒有太大憧憬，如果有一天愛犬過世了，就會果斷選擇出家。張懷媗出道14年演過多部作品， 2012年飾演《風水世家》Bella打開知名度，結果拍戲期間椎間盤碎裂，瀕臨癱瘓，無法再接戲劇作品，找副業謀生的過程中，險遭地產大亨性侵，在她心中留下嚴重陰影。

▲張懷媗。（圖／翻攝自張懷媗臉書）



事後張懷媗選擇勇敢面對提告，但日以繼夜坐立難安，心裡的壓力一直沒釋放，在法庭上沈姓富商卻一口咬定自己並沒有強吻，還發下毒誓「有親就爛嘴」，檢方根據多項證據及通聯紀錄認定沈姓富商有做出強吻舉動，原判富商8月徒刑，之後富商不滿上訴，態度也180度大轉變，坦白認罪並請求和解，高院也因此改判6個月，得易科罰金。

▲張懷媗在《炮仔聲》裡飾演小三。（圖／翻攝自張懷媗臉書）