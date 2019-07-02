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館長點名譙爆吳宗憲：假愛台！　憲哥「84字砲火反擊」…網友戰翻了

記者田暐瑋／綜合報導

「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌合辦623遊行，吸引許多年輕人參加力挺，近日館長在直播上砲轟吳宗憲假愛台，「吳宗憲敢嗎？」反遭部落客廣告小妹諷刺表裡不一，對此，吳宗憲在臉書上發文，暗指館長「胡說八道」並提出3點反擊，引起外界不小議論。

▲吳宗憲。（圖／翻攝自吳宗憲臉書／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲館長嗆吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

館長在直播上感嘆沒有藝人敢出面力挺623遊行，強調「沒有逼誰表態」，但不滿沒有藝人敢勇敢站出來挺台灣，直接點名吳宗憲，大砲開轟：「賺的是台灣人的錢，再飛去大陸賺大陸人的錢。」大批館粉湧入吳宗憲臉書質問，對此，吳宗憲2日發文，疑似是回應館長攻擊：「各位親愛的兄弟姐妹們，不用再安慰我了，真的不要在乎別人怎麼胡說八道。」

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▲吳宗憲。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

▲吳宗憲。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

對於自己無端捲入風波，吳宗憲直言台灣已經夠亂了，提出3點方式希望能化解這一連串的風波，「大家平心靜氣，真心相待，互相包容，那就沒事啦。」粉絲則是力挺，「到處嗆人沒有比較厲害」、「憲哥就是挺你不要管別人說什麼」、「別在意別人的的說法，做自己就好」。

不只吳宗憲反擊，部落客廣告小妹也發文痛批館長表裡不一，質疑館長會點名吳宗憲，就是知道吳在大陸政府眼裡不討喜，「怎麼不點名林志玲、周杰倫、蔡依林？上過春晚的都是通過黨背景調查過的，挑他們才對啊。」更話中有話批評館長：「表面裝得好老公好爸爸，私下是怎麼對老婆的？呵呵。給錢就是好男人的話，那麻衣的老公應該也很優秀。」

▲廣告小妹。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

▲廣告小妹。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

廣告小妹的評論引起正反兩極聲浪，有人力挺廣告小妹，更敲碗要求她爆料，但也有人認為廣告小妹立場偏頗，「館長是沒啥心思的大佬（老）粗沒錯...沒有這麼多動機啦」、「私下怎麼對老婆，那是別人的家務事」、「他對老婆怎麼了，有內幕就直講吧」。。

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