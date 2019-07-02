小玉治憂鬱症5個月變了！　「冒異常反應」…網看他表情嚇到：有點擔心

記者田暐瑋／綜合報導

小玉個性無厘頭，又愛挑戰爭議題材，常惹來負面評價，不久前他坦言罹患憂鬱症，暴躁到連自己都沒發覺，讓搭檔笑笑忍不住落淚。近日他上《綜藝大熱門》，認了因為拍片鬧家庭革命，自己也陷入迷惘，有眼尖網友發現，他這次不同於過去在《娛百》頻頻失控，反應異常冷靜，和片中的他判若兩人，紛紛擔心說：「有點心疼他。」

小玉近日上《綜藝大熱門》，被問到如何累積到139萬人次訂閱，他自嘲：「有一半是很討厭我的也訂閱我。」吳宗憲看了影片後表示：「我看起來（小玉）有點像CIRCUS，比較自虐這樣。」小玉坦言家人不能接受他的拍片題材，因此爆發家庭革命，媽媽也非常不諒解，常常會傳訊息罵他。

▲小玉因為拍片鬧家庭革命。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



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被社會貼上「教壞小孩」這個負面標籤，小玉神情顯得有些無奈和低落，首度坦言：「我自己也很困頓說，我是不是真的給小孩子這麼不好的教育，會不會很像那種邪典影片。」不過話鋒一轉，透露曾有一些家長因為小玉，和孩子們更加拉近距離，產生共同話題，一起看影片等等，因而傳來鼓勵私訊，甚至最後比小孩還要更喜歡他。

▲小玉透露曾接到家長鼓勵。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



雖然受訪時間短短幾分鐘，但小玉全程態度沉著冷靜，並不像影片中一樣暴躁失控，可以說是判若兩人，不少網友表示「這集看來表現比上次完全失控的完娛好太多了」、「更喜歡看到他這樣子」、「現在看節目他比較像正常人」、「這次有比較好一點了」。

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



小玉2月坦承罹患憂鬱症，一開始得知時無法接受，感到非常害怕，「最近我一直很常有暴怒的行為，我不知道為什麼，我沒有辦法控制我自己，很容易在影片裡就是突然很生氣的罵她，就是會摔東西，但是我真的不是故意的，因為我真的也沒有辦法控制我自己，我現在才知道我得了憂鬱症。」

小玉目前仍需服藥，觀察能否穩定下來，「主要是失眠這件事情對我來說真的非常困擾，我沒有辦法好好地、正常地、像一般人一樣睡覺。」身為網紅的他，近來影片量驟減，也是因為生病的緣故，絕非是懶惰，「我知道我必須要去做，但是我做不出來，我真的做不出來…。所以我就只能一直ㄍ一ㄥ，ㄍ一ㄥ到最後，我真的覺得我很像快變瘋子了。」也因此曾萌生輕生念頭。

▲小玉坦承得憂鬱症。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

此外，小玉也藉著自身例子，呼籲有此類心理疾病的人，要好好正視自己，或是跟認識的人講出來，「剛才講出來，我覺得對我來說滿好的。」他也表示，會繼續做下去，但需要一點時間調適、摸索自己到底需要什麼，也希望自己可以好好睡一覺。

▲小玉過去在《娛百》暴走失控，毛弟尷尬沉默。（圖／翻攝自Youtube／八大電視台娛樂百分百）