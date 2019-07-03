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謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！　被揭：她和Grace根本不是閨蜜

【翔忻激吻後4】和Grace不是閨密　謝忻粉身碎骨也要愛阿翔原因揭曉

圖文／鏡週刊

謝忻和阿翔爆發不倫戀之後，最讓謝忻受到非議的，除了戀上人夫外，還有她和阿翔老婆Grace是閨蜜，破壞閨蜜家庭，人前手勾手、人後下毒手，罪加一等，讓謝忻成為網友口中的「綠茶婊」，但據悉，謝忻認識阿翔早在他結婚前，她和Grace根本不熟，不能說是閨蜜。

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會有閨蜜一說，也是因之前謝忻和阿翔鬧出緋聞時，Grace曾發文力挺，讓外界誤以為謝忻和Grace感情很好，但熟知兩人生活的友人透露，謝忻、阿翔被寇桑領進演藝圈時，阿翔還沒結婚，這段「兄弟情」長達13年之久，結果終於變質；而謝忻和Grace所有接觸，也都是因為阿翔，根本稱不上是閨蜜。

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謝忻和阿翔的偷情吻照，震驚社會，還因為照片太過唯美，成為改圖素材。

其實之前本刊曾經報導謝忻在馬來西亞跟一位貌似王少偉的圈外男子約會，究竟她為何依舊粉身碎骨最終選擇阿翔，恐怕也跟阿翔給過她期待或承諾有關，不過最後證明阿翔還是先將她給拋棄了。

去年謝忻（左）曾在馬來西亞被直擊約會帥哥，阿翔當時還頗為意義深長的虧謝忻。

更有一說，謝忻曾經幫阿翔追過Grace，與其說謝忻跟Grace是閨蜜，不如說她跟阿翔才是真正的摯友。看著兄弟走進幸福婚姻，連生了3個小孩，誰知當年還是攜手奮鬥的菜鳥，在事業準備起飛時，竟然跨越了那條道德界線，變成如今外遇風暴的主角，恐怕是謝忻、阿翔和Grace，都無法預知的局面。

阿翔和老婆Grace結婚近10年，但他跟謝忻的情誼更長，有13年之久。（東方IC）


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鏡週刊, 謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, Grace

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