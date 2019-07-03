茵聲街頭拉扯翻臉男友！　「暴怒甩頭走人」下秒劇情狗血神展開

娛樂中心／綜合報導

「這群人」成員茵聲跟劉書宏戀愛ing，態度越來越大方，甜蜜氛圍令人稱羨。不過日前兩人深夜現身東區街頭，卻在大馬路上拉拉扯扯，她更是擺出一張臭臉，男友則是在旁急忙解釋，如同八點檔的狗血劇情發展讓人看傻眼。

據《時報週刊》報導，茵聲6月16日深夜獨自出現在東區街頭，在某間店門口站了許久似乎在等人，過了一會，現身的是男友劉書宏，不過她似乎因為不滿男方遲到，加上天氣熱，一開始她先是自顧自滑手機，絲毫不理男友，之後又抬頭狠狠瞪著對方，下秒又轉身想要走人。

▲茵聲和男友當街拉扯。（圖／翻攝自時報週刊）



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劉書宏見狀頻頻道歉，趕緊伸手拉住茵聲，茵聲一個回眸，兩人就這樣對望數十秒，最後火速和好，手牽手一起走進店內，如同八點檔的狗血神展開讓人看傻了眼，卻也十分懂得在生活中製造甜蜜小情趣。

劉書宏和茵聲合作戲劇擦出火花，一開始根本沒跡象，直到殺青結束後，被媒體直擊約會，才讓戀情曝光，他老實感言：「一開始和她滿陌生，但我演藝圈朋友不多，失戀的時候心情很差，她那時候滿常陪伴我，她個性幽默很好笑，讓我很放鬆。」

▲茵聲、劉書宏放閃。（圖／翻攝自臉書／鄭茵聲 Alina Cheng）



兩人4月被拍到一起看電影，牽手摟腰約會，「最萌身高差」超級速配，但雙雙只認「友達以上、戀人未滿」，但他上節目談到戀愛話題，脫口認了和「同齡女」交往中，且對牡羊女印象深刻，種種跡象都顯示出就是茵聲。他也說，藝人要有自己私生活，不想讓大家太關注這件事，主要是保護女生。

