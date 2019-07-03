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謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

▲謝忻暴瘦。（圖／鏡週刊提供）

▲10：25 謝忻在大廳向恩師寇桑（黃義雄）懺悔，直接跪下哭到抽搐，也許是覺得當人家小三對不起寇桑的栽培。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

謝忻自從和阿翔的驚天車吻之後，除了透過臉書道歉，彷彿人間蒸發，但在本刊持續跟監下，在家躲了2個多禮拜的謝忻，憔悴身影終於曝光，不僅招牌大餅臉消失，身形也暴瘦至少7公斤以上。謝忻出門第一件事，就是前往金山祭拜已故的恩師黃義雄（寇桑），情緒失控到1小時內暴哭4次，似乎滿腹的自責、悲傷及悔恨，都只能向天上的寇桑訴說。

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根據本刊觀察，謝忻似乎為了甩開媒體跟拍，還在台北南京東路住處、基隆父母家之間兩邊躲藏。歷經連日守候，才在6月26日的下午2點，見到謝忻開著她那曾讓阿翔開過的「不倫奧迪」回到基隆住處，一溜煙就滑進車庫，連人影都見不到。直到下午5點，謝忻終於從基隆住處離開，開車返回台北住處，隨後就未再出門，在點和點之間都開車移動，慣常偷情的謝忻， 果然練就一身閃狗仔的功力。

▲謝忻暴瘦。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻和阿翔的偷情吻照，震驚社會，還因為照片太過唯美，成為改圖素材。（圖／鏡週刊提供）

到了6月27日上午將近9點，一名中年男子抱著紙箱在謝忻家門口等著，據查，他是謝忻經紀公司「百是」的製作人曾永全，隨後就和謝忻兩人開車出門，才剛出巷口，謝忻就鬼鬼祟祟的打開車門，從縫隙中偷看，似乎在察看是否遭到跟拍。

▲謝忻暴瘦。（圖／鏡週刊提供）

▲6/26 17:30 在基隆老家待了3個小時後，謝忻開著奧迪返回北市南京東路住宅。（圖／鏡週刊提供）

車開了1小時之後，謝忻在金山的一處超商下車購物，這也是她躲藏2個禮拜之後，首次正面曝光：謝忻戴著漁夫帽，素顏還戴上大眼鏡，身形估計暴瘦至少7公斤以上，和之前被本刊拍到和阿翔驚世車吻時的圓潤模樣大相逕庭，不過才2個禮拜，身形就為了錯愛而消風，證實她不吃不喝、陷入憂鬱的傳聞。

▲謝忻暴瘦。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻暴瘦。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻暴瘦。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻暴瘦。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻暴瘦。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻現身祭拜恩師。（圖／鏡週刊提供）

隨後謝忻就和曾永全兩人前往金山的墓園「蓬萊陵園」祭拜，曾永全抱在手上的紙箱，原來是金紙和供品。謝忻準備好了祭祀用品後，在戶外的供桌上拜拜，只見她才剛鞠躬就開始忍不住啜泣，一邊拜拜一邊擦淚，失神到整個人搖搖晃晃，讓曾永全在一旁看了忍不住摟著謝忻安慰她。

▲謝忻暴瘦。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻前往的蓬萊陵園，是2016年過世的恩師黃義雄（寇桑）長眠處。（圖／鏡週刊提供）

在一邊走到祭拜大廳的路上，謝忻抿嘴忍耐住激動的情緒，但眼淚還是一直掉，她只好把眼鏡摘下擦淚，看著天空，若有所思，可能也在迷茫自己人生的下一步。這個角度觀察到的謝忻，更是幾乎變另一個人，招牌大餅臉消風，臉型變得瘦削，過去嘴邊肉豐滿的她，如今下巴線條也跟著現形，幾乎快認不出來。

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