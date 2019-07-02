范冰冰分手3天「偷見面李晨」！　不捨揮手道別…她「親回凸肚懷孕」真相

記者田暐瑋／綜合報導

范冰冰和李晨6月27日前後透過微博宣布分手，隔天就被爆凸肚為富商懷孕，工作室火大發聲明否認。她本人沉默3天終於出聲回應，友人公開和她的私訊對話，親口還原懷孕真相。而范冰冰也在分手的第3天被拍到和李晨偷偷見面，結束後還不捨揮手道別，讓網友心酸：「這兩個明明情還在呀。」

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范冰冰6月27日官宣分手，3天後、也就是6月30日被拍到和李晨偷偷相約見面，兩人約在一間泰國餐廳，戴著帽子和口罩遮掩，還是被陸媒拍個正著，結束後李晨送她上車離開，雙方還不捨地揮手道別，昔日愛侶最後分道揚鑣，更是讓網友心酸，卻也大讚兩人很大器，「多麼瀟灑，分手之後還能吃飯」、「好聚好散，分手後還是朋友 ，很多人都很難做到的」。

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▲范冰冰李晨吃飯。（圖／翻攝自新浪娛樂）



大陸知名造型師卜柯文2日凌晨PO出數張和范冰冰的微信對話，劈頭就問說：「（聽）說你懷孕了。」范冰冰無奈回說：「我已經胖到所有人都以為我懷孕了嗎？可我明明瘦了啊！這段時間還掉了幾斤。」好友要她拿以前的衣服試穿看看是不是真的瘦了，下一句不客氣diss：「你再減減吧，不然真的是肥冰了。」

▲范冰冰。（圖／翻攝自卜柯文微博）



范冰冰被虧後不生氣，反而霸氣回：「我肥我美麗！」卜柯文則是建議她趁著現在單身趕快減肥，但她不為所動說：「我最近不幹活，不怕！不減！還有一個多月時間，到時候再減。」卜柯文只好逆向操作，話鋒一轉要介紹好吃的餐廳給她，她一聽才秒慚愧說：「我反省...我減肥...我不吃了。」

▲范冰冰。（圖／翻攝自卜柯文微博）



還原懷孕真相後，看得出范冰冰心情並未受到謠言影響，讓粉絲鬆了一口氣，「這枚吃貨怎麼都想不到，因為胖，也會在有一天，被有心人士利用」、「千萬別把衣服尺碼做大了，不然她會覺得更有吃的空間」、「姐姐是不是對變瘦有誤解呀」。

范冰冰分手原因眾說紛紜，微博上瘋傳一張她在某大樓內被監視器拍到凸肚畫面，只見她穿著寬鬆碎花長裙，肚子明顯隆起，渾身飄出孕味，而監視器畫面中的日期顯示為2019.6.19，另更有人指出，范冰冰肚子裡懷的不是李晨的孩子，其實是南京德基董事長吳鐵軍，猜測這才是分手主因。但工作室隨即做出回應否認，並發出律師函，希望謠言別再擴散。

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）