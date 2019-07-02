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台灣3空姐「白腿蛇腰」娜美身材辣翻！　日網噴血狂讚：千年難得一見美女

記者田暐瑋／綜合報導

空姐外表光鮮亮麗，常有不少民眾遇到女神級臉蛋的空姐，服務於虎航的Rita就因為一張洋娃娃般的精緻臉孔、娜美級的火辣身材，一路紅到日本去，被狂讚是「千年難得一遇的美女」，而長榮的發發、前威航空姐林巧評也都是網友公認的正妹空姐，引起一陣不小討論。

Rita（瑞塔兒）服務於虎航，在就讀東吳大學時就是正妹代表，在學校裡頗有名氣，一雙圓滾滾大眼配上超尖瓜子臉，燦爛笑容迷倒許多男粉絲，宛如洋娃娃的精緻五官更是讓人著迷，不只如此，她的平坦小腹和螞蟻蠻腰更是火辣到噴鼻血
，一度被日本網站報導，被封為是「千年難得一遇的美女」。

▲台灣3空姐紅到日本。（圖／翻攝自IG）

▲Rita。（圖／翻攝自Rita IG）

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此外，前威航空姐林巧評長相可愛，甜美陽光笑容擄獲不少乘客的心，曾因為《綜藝玩很大》爆紅，就連日本人也拜倒在她的裙底下，純淨散發天使般氣質的她，則是有「世紀天使」之稱的美名。

▲台灣3空姐紅到日本。（圖／翻攝自IG）

▲林巧評。（圖／翻攝自林巧評IG）

正在進行罷工活動的長榮也有不少正妹，其中最有名的就是發發（FAFA），因為E罩杯豐滿上圍加上纖細蛇腰，有「真人版娜美」之稱，她也曾疑似被拍到和阮經天約會吃飯，但雙方都沒有回應。

▲台灣3空姐紅到日本。（圖／翻攝自IG）

▲發發。（圖／翻攝自發發IG）

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空姐, Rita, 林巧評, 發發

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