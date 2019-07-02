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「桃姐」葉德嫻上街反送中！　全身黑衣霸氣怒吼：走出來天經地義

「走出來天經地義」　影后葉德嫻穿黑衣上街反送中

圖文／鏡週刊

香港《送中條例》風波尚未停歇，又面臨移交的大日子。今（1日）是香港移交22週年，儘管歷經6月兩次大型遊行，香港政府至今仍堅拒撤回修例。因此，今早起已有大批示威者佔據金鐘夏慤道及龍和道政府總部前主要交通道路，用行動向政府發聲。

不少港星對這次《逃犯條例》低調不欲表態，但也有黃耀明、何韻詩等人上街支持「反送中」。根據香港媒體topick.hket.com報導，威尼斯影后葉德嫻今天穿上黑衣，背著一個黑色背包，手舉「撤回惡法，林鄭下台」標語，由一些女性友人陪同參與遊行。

葉德嫻其實並不是第一次走上街頭，她表示6月至今3次遊行都有參與，她說：「走出來是理所當然，天經地義！」她又指自己不會呼籲其他人參與遊行，強調任何人喜歡做什麼是他們的事。

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對於昨天包括「校長」譚詠麟、「阿B」鍾鎮濤等藝人力撐警察，葉德嫻認為每一個人都有自己的自由，做自己想做、認為是對的事，不會批評個別藝人。而明天是7月2日香港選民登記截止日，葉德嫻也透露：「我自己已經登記，已經做了應該做的事，希望大家也會登記做選民。


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鏡週刊, 葉德嫻, 反送中, 71大遊行

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