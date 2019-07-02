《太陽的後裔》魔咒！　28歲女星結婚1年閃離「淚控被扯髮家暴」

記者田暐瑋／綜合報導

雙宋離婚震驚演藝圈，《太陽的後裔》CP成為追憶，就連在劇中飾演小護士「崔敏智」的朴煥熙婚姻都沒有好結局。朴煥熙2012年和饒舌歌手老公離婚，忍了7年，她才控訴是遭前夫家暴，搬離家裡分居，期間有了新男友，卻反遭前夫握住把柄，威脅放棄兒子撫養權，還要支付贍養費，讓她憤恨不平。

朴煥熙2011年嫁給饒舌歌手Vasco，隔年就宣告離婚，近日她控訴前夫阻止她和兒子見面，憤而公開被家暴的一段過去，跟公公訴苦還被扯頭髮，最後不堪壓力決定分居，之後認識了新男友，原以為生活會重新開始，沒想到前夫卻以此為由，逼她寫悔過書並放棄兒子的撫養權，每個月還要支付2.4萬元台幣的贍養費。

▲朴煥熙控訴遭家暴。（圖／翻攝自朴煥熙IG）



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不只如此，之前談好的條件中，朴煥熙被規定只可在每月的第2和第4個假日能和兒子渡過兩天一夜的時光，但近來前夫卻禁止她探視小孩，她才憤而現身控訴。但前夫Vasco反咬她對小孩不聞不問，她則是反擊前夫爸媽對她狠毒痛罵，害得她不敢見孩子。

▲朴煥熙控訴遭前夫家暴。（圖／翻攝自Vasco、朴煥熙IG）



朴煥熙自出演《太陽的後裔》後打開名聲，隨後接連參演《任意依戀》、《王在相愛》、《你也是人類嗎》等戲劇，她獨自扶養7歲兒子，也讓網友心疼，為她加油打氣。

▲朴煥熙在劇中飾演小護士。（圖／翻攝自《太陽的後裔》、朴煥熙IG）