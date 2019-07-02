ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《太陽的後裔》魔咒！　28歲女星結婚1年閃離「淚控被扯髮家暴」

記者田暐瑋／綜合報導

雙宋離婚震驚演藝圈，《太陽的後裔》CP成為追憶，就連在劇中飾演小護士「崔敏智」的朴煥熙婚姻都沒有好結局。朴煥熙2012年和饒舌歌手老公離婚，忍了7年，她才控訴是遭前夫家暴，搬離家裡分居，期間有了新男友，卻反遭前夫握住把柄，威脅放棄兒子撫養權，還要支付贍養費，讓她憤恨不平。

朴煥熙2011年嫁給饒舌歌手Vasco，隔年就宣告離婚，近日她控訴前夫阻止她和兒子見面，憤而公開被家暴的一段過去，跟公公訴苦還被扯頭髮，最後不堪壓力決定分居，之後認識了新男友，原以為生活會重新開始，沒想到前夫卻以此為由，逼她寫悔過書並放棄兒子的撫養權，每個月還要支付2.4萬元台幣的贍養費。

▲朴煥熙控訴遭家暴。（圖／翻攝自朴煥熙IG）

▲朴煥熙控訴遭家暴。（圖／翻攝自朴煥熙IG）

請繼續往下閱讀...

不只如此，之前談好的條件中，朴煥熙被規定只可在每月的第2和第4個假日能和兒子渡過兩天一夜的時光，但近來前夫卻禁止她探視小孩，她才憤而現身控訴。但前夫Vasco反咬她對小孩不聞不問，她則是反擊前夫爸媽對她狠毒痛罵，害得她不敢見孩子。

▲▼▲▼21歲嫁給歌手婚姻破碎　《太陽後裔》小護士7歲兒曝光！（圖／翻攝自Vasco、朴煥熙IG）

▲朴煥熙控訴遭前夫家暴。（圖／翻攝自Vasco、朴煥熙IG）

朴煥熙自出演《太陽的後裔》後打開名聲，隨後接連參演《任意依戀》、《王在相愛》、《你也是人類嗎》等戲劇，她獨自扶養7歲兒子，也讓網友心疼，為她加油打氣。

▲▼21歲嫁給歌手婚姻破碎　《太陽後裔》小護士7歲兒曝光！（圖／翻攝自《太陽的後裔》、朴煥熙IG）

▲朴煥熙在劇中飾演小護士。（圖／翻攝自《太陽的後裔》、朴煥熙IG）

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

推薦閱讀

「桃姐」葉德嫻上街反送中！　全身黑衣霸氣怒吼：走出來天經地義

「桃姐」葉德嫻上街反送中！　全身黑衣霸氣怒吼：走出來天經地義

梁家輝淋雨「力挺港警暴力鎮壓」！　粉絲黑爆開砲：看錯你了

梁家輝淋雨「力挺港警暴力鎮壓」！　粉絲黑爆開砲：看錯你了

化女妝落淚！　化妝師白眼「一巴掌甩過去」：浪費我時間…小炳留陰影10年

化女妝落淚！　化妝師白眼「一巴掌甩過去」：浪費我時間…小炳留陰影10年

Lulu金曲太操罹怪病！　「只有3天學畫蕭敬騰」…苦練心酸內幕曝光

Lulu金曲太操罹怪病！　「只有3天學畫蕭敬騰」…苦練心酸內幕曝光

館長點名譙爆吳宗憲：假愛台！　憲哥「84字砲火反擊」…網友戰翻了

館長點名譙爆吳宗憲：假愛台！　憲哥「84字砲火反擊」…網友戰翻了

正妹星二代爆輕生「用力過猛嘴鼻流血」！　6年沒紅…跳脫衣舞維生：悲跪母墓懺悔

正妹星二代爆輕生「用力過猛嘴鼻流血」！　6年沒紅…跳脫衣舞維生：悲跪母墓懺悔

長毒腫瘤150cm大腸全摘除！　《炮仔聲》女星「哭著寫好遺書」道別

長毒腫瘤150cm大腸全摘除！　《炮仔聲》女星「哭著寫好遺書」道別

小玉治憂鬱症5個月變了！　「冒異常反應」…網看他表情嚇到：有點擔心

小玉治憂鬱症5個月變了！　「冒異常反應」…網看他表情嚇到：有點擔心

173長腿正妹出沒林口釣蝦場！　帽子下真面目曝光是「台劇超大咖女神」

173長腿正妹出沒林口釣蝦場！　帽子下真面目曝光是「台劇超大咖女神」

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！　不捨揮手道別…她「親回凸肚懷孕」真相

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！　不捨揮手道別…她「親回凸肚懷孕」真相

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！　不捨揮手道別…她「親回凸肚懷孕」真相

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！　不捨揮手道別…她「親回凸肚懷孕」真相

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！　不捨揮手道別…她「親回凸肚懷孕」真相

長毒腫瘤150cm大腸全摘除！　《炮仔聲》女星「哭著寫好遺書」道別

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

張立東改口喊Albee「老婆」：我女人！　范乙霏《玩很大》首鬆口曖昧進度

Ruby確診登革熱！　台大醫院吊點滴…現況曝光「像浮屍」

遭爆為富商懷孕凸肚…范冰冰首現身！　臉上表情網懂「這才是真正范冰冰」

《炮仔聲》又玩同臉人！陳冠霖新角色曝光　「金毛造型」網看傻眼

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

太陽的後裔, 宋慧喬, 宋仲基

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 劉亦菲背部全裸「一路露到屁股上緣」　白嫩蛇腰300萬人辣到噴鼻血！
  2. AKB48台北演唱會舞台設計有巧思！　歌迷可近距離面對面互動
  3. 郭雪芙彎腰「雙峰弧線」走光全被拍！　鏡頭一拉遠…網噴鼻血：邪惡視角
  4. 鐵玫瑰卡司公布！金曲歌后開唱　魏如萱鄭宜農狂噴女力
  5. 彭于晏松山機場「帶水果入關」遭罰3000元　經紀人愧疚：他好心幫我拿背包
  6. 林宥嘉《聲林2》再合體老蕭　工作中與老婆吃生日大餐
  7. 謝金晶大馬開唱吸5千粉！　謝順福驚喜登台..轉頭看這幕爆哭
  8. 《太陽的後裔》魔咒！　28歲女星結婚1年閃離「淚控被扯髮家暴」
  9. 《聲林之王2》飛行導師陣容超狂！　蕭敬騰曝光名單：王嘉爾會來！
  10. 包偉銘隔3年發單曲唱rap！　養生方式變歌..知名音樂人製作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366