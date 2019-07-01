正妹星二代爆輕生「用力過猛嘴鼻流血」！　6年沒紅…跳脫衣舞維生：悲跪母墓懺悔

記者田暐瑋／綜合報導

日本星二代坂口杏里是演員坂口良子的女兒，在母親過世後，沉迷於牛郎店，花光所有積蓄，窮困潦倒後轉而下海拍AV、陪酒。屢遭不順的她，一度想勒脖輕生，最後雖然沒有成功，但嘴巴和鼻子都因力道過猛流血，她逃過死劫後回到媽媽的墳墓前哭訴，鼻酸畫面全被拍了下來。

日本富士電視台2018年6月跟拍坂口杏里，記錄她為了還清380萬元台幣的債務，不惜下海當脫衣舞孃求生的經過，沒多久後，節目突然接到她揚言自殺的電話，表示連遺書都寫好，自己勒住脖子想窒息輕生，好在最後並未成功，不過因為力道太大，她的嘴巴和鼻子都流出血。

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▲坂口杏里靠跳脫衣舞維生。（圖／翻攝自推特）



在鬼門關前走一遭後，坂口杏里回到媽媽墳前懺悔，講著講著崩潰大哭，並承諾要重新開始，淒涼處境讓人心酸不已。

坂口杏里因沉迷於牛郎店，將媽媽留下的遺產全部花光，原本轉行當AV女優但並不受歡迎，接著又到六本木當陪酒小姐，人氣超高卻因不斷在社群網站上炫耀業績，在2017年8月遭到開除，隔月她以想當普通女孩為由，在社群網站上宣布退出演藝圈和AV界。

▲坂口杏里。（圖／翻攝自推特）



甚至被爆出坂口杏里開始賣淫，不過做2天就落跑，消息傳開後，吸引到不少好奇的民眾，據傳她一天接客10次，60分鐘收費日幣7萬元（約新台幣2萬），90分鐘與120分鐘分別收費日幣11萬、15萬元。原先她與色情店談好做20天，結果做了2天就落跑，而原定的脫衣舞表演，則無預警遭劇場取消。

▲坂口杏里跪在媽媽墳墓前懺悔。（圖／翻攝自推特）

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