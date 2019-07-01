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173長腿正妹出沒林口釣蝦場！　帽子下真面目曝光是「台劇超大咖女神」

記者田暐瑋／綜合報導

隋棠婚後陸續迎來一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，平日忙著顧小孩和工作，終於抽出時間和老公偷閒約會，日前夫妻倆現身林口某釣蝦場，和親友一家人開心體驗釣蝦樂趣，絲毫不擔心被旁人認出，讓粉絲羨慕直呼：「好想遇到女神！」

Tony日前和隋棠難得暫時拋下小孩，夫妻倆單獨到林口拜訪親友，還到了林口某釣蝦場玩樂，夫妻倆戴著鴨舌帽，一身輕便打扮，和其他顧客一樣坐在池子前開心釣蝦，最後一行人釣功驚人，釣了滿滿一大袋活跳跳的蝦子。大明星難得現身釣蝦場，照片PO網後引起許多人熱烈迴響，更羨慕直呼「林口耶」、「離我好近，好想去看女神一家人」、「好想去釣蝦場遇見喔」。

▲隋棠。（圖／翻攝自隋棠、Tony IG）

▲隋棠。（圖／翻攝自隋棠、Tony IG）

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▲隋棠夫妻和親友釣蝦。（圖／翻攝自Tony IG）

隋棠近日挑戰一家五口出國旅行，並決定前往北海道，夫妻倆帶著3個孩子在室內泳池，體驗人工海浪的樂趣，形容現場最常看到忘我的大人，以及驚恐的寶寶，因為每隔一段時間就會出現人造海浪，大人們玩心大發逐浪，小朋友被帶著往浪裡衝，「無奈浪比孩高，加上室內嘻笑聲、海浪聲不絕於耳，讓父母壓根聽不到小小孩們在後頭驚恐的哭喊。」她最後更幽默一句，「我決不會在最後一張照片中透露……Tony哥也是其中之一。」

▲隋棠。（圖／翻攝自隋棠、Tony IG）

▲隋棠。（圖／翻攝自Tony IG）

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