化女妝落淚！　化妝師白眼「一巴掌甩過去」：浪費我時間…小炳留陰影10年

記者田暐瑋／綜合報導

小炳（余俊賢）自從哥哥大炳（余炳賢）去世後，一肩擔起家中生計，他和大炳當年靠著反串女裝爆紅，卻也遭受到許多異樣眼光。他透露當年堅持不醜化女性形象，堅持要化美美的女妝，卻反被化妝師霸凌，化妝化到一半一巴掌就甩到他臉上，讓他飽受屈辱。

小炳年輕時和大炳一起反串女裝，掀起一股熱潮，他當時認為演藝圈的反串都是在醜化女性，像是嘴巴會刻意化大、胸部用保麗龍碗塞出奇怪形狀等，因此兄弟倆堅持要以美美模樣表演，如實呈現女人性感的姿態，但這個堅持卻惹毛化妝師，化妝師認為反串就隨便化化就好，不需要浪費太多時間認真化妝。

▲小炳被霸凌。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）



請繼續往下閱讀...

也因為小炳的堅持，化妝師不得不好好化妝，卻也認為是浪費時間，心情很不爽，在臉上塗抹的力道也較重，就當化妝師在幫他塗下睫毛的時候，因為小炳的眼睛比較敏感，無法忍受薰眼的睫毛膏，一條眼淚就這樣流下來，導致眼線花掉，化妝師氣得一巴掌就朝他臉上打下去，抹出一道黑色痕跡。

當場被打巴掌後，小炳內心雖然非常生氣，但努力隱忍沒有發作，心裡默默發誓以後走紅的話就要想辦法報仇，之後卻再也沒有遇過這位化妝師。

▲大炳和小炳當年一起反串爆紅。（圖／翻攝自小炳臉書）



小炳因學生其實就愛說笑，女生緣很好，不過卻因此引起學長不滿。他某日被學長們拖到廁所圍毆，「肚子上被揍好幾拳，還把我推到地上去，整個臉貼在地板，用一隻腳很用力地往我臉上踩，臉上還出現學長的鞋印，還我頭掄起來塞到小便池裡頭去。」這些痛苦回憶即便經過了30年，至今仍刻印在他心裡。

