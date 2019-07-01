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Lulu金曲太操罹怪病！　「只有3天學畫蕭敬騰」…苦練心酸內幕曝光

娛樂中心／綜合報導

Lulu首度挑大樑主持金曲30頒獎典禮，亦莊亦諧卻又不尷尬的主持風格受到網友稱讚，在串場橋段模仿陳珊妮和致敬蕭敬騰，網友和現場觀眾笑成一團，堪稱是全場最幽默，她透露模仿陳珊妮其實是自己的主意，而蕭敬騰肖像畫卻是3天前才卯起來狂練習的成果。

據《聯合報》報導，Lulu其實原本就是陳珊妮的鐵粉，因此主動發想要在陳珊妮上台頒獎前的一個串場模仿，未來也希望能和偶像合作；另一個橋段則是在短時間內畫出蕭敬騰的肖像畫，找了藝術家妹妹特別指導，一開始學的都是短髮版本，沒想到金曲前3天才發現蕭敬騰要以長髮出席，只好臨陣重新學新版本。

▲Lulu金曲模仿。（圖／翻攝自Hami Video）

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▲Lulu金曲模仿陳珊妮被讚爆。（圖／翻攝自Hami Video）

卯起來狂練3天肖像畫，Lulu的認真獲得滿堂彩，經紀人也透露，當初決定用Rap做為典禮的開場，「是因為大型頒獎典禮的開場，主持人都會很正經八百講話，感覺氣氛很嚴肅，加上開場橋段後面就是陳奕迅的演出，所以很快就定調決定用輕鬆的方式呈現！」而Lulu為了這個橋段的演出，花了一個月的時間，每天進行一小時的舞蹈排練，就是希望可以讓大家看到主持人也可以以不同的面相，傳達出音樂盛會的精神。

▲Lulu金曲模仿。（圖／翻攝自Hami Video）

▲Lulu金曲畫蕭敬騰。（圖／翻攝自Hami Video）

師父黃子佼覺得Lulu在典禮上大玩童顏軟體，因沒能精準呈現入圍女歌手的童顏感到可惜！對此Lulu經紀人也說：「這個橋段不管彩排多少次，還是會因訊號、攝影師角度，以及女明星的高度難免有落差。」但當初設想是希望能讓觀眾看到女明星們純真的一面，藉此呈現出自在講話的模樣。

Lulu因壓力過大，金曲2週前身體出現狀況，常常會呼吸不過來，且曾半夜3點在家中，聽到廁所傳來巨響當下嚇一跳，後來上網一查發現自己疑似壓力過大而產生「爆炸頭症候群」。

▲▼Lulu「QR Code」直接穿上身！（圖／翻攝自 Instagram／sunnygirl800424）

▲Lulu金曲博得滿堂彩。（圖／翻攝自 Instagram／sunnygirl800424）

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Lulu, 黃路梓茵, 黃子佼, 金曲30, 第30屆金曲獎

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