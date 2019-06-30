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生在台灣很幸福！　蔡依林、Leo王「2療傷金句」溫暖了金曲獎：要記得選擇自己

文／擊敗人

你，選擇自己了嗎？

走到第30年，金曲獎終於長成一朵準備覺醒的鮮嫩花苞，能站上舞台的不再是所謂的人氣主流歌手，也不僅限於只有單一語言的音樂，在前一晚的盛典上，音樂人們呼喊著「創作自由」，眼神中的熱忱期盼，深深撼動所有觀眾，尤其是新科歌王Leo王說，「生為一個創作者我一直都是想寫什麼、就寫什麼，這是一件最重要的事。」是的，這就是台灣金曲獎必須存在的珍貴價值。

已經參加7年三金典禮的我，必須說這次金曲獎絕對是最溫暖又有力量的一屆，金曲獎為什麼好看？是因為這個殿堂沒有金馬的肅殺之氣，誰想說什麼，就可以說什麼，每個人都不會成為少數，「這是你生而為人的權利。」這裡寬的足以容納全世界的文化，讓你我的創作自由盡情地撞擊著，綻出最耀眼的火花。

▲第30屆⾦曲獎評審陳珊妮。（圖／記者李毓康攝）

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▲第30屆⾦曲獎評審陳珊妮。（圖／記者李毓康攝）

評審團主席陳珊妮與其說是反骨，不如說是「說實話」，她的不願妥協和屈就，絕對是金曲獎成功關鍵之一，打破所有普遍大眾的標準值，聽取不同世代、不同語言的意見再重新揉合，最難拿捏的新舊文化衝突，一次次在金曲獎上化解和重新定義，如她所說：「創作的自由正是流行音樂的重要根基。」

Leo王得了獎，上台說了「好像我大學沒有畢業很不孝一樣。不要這樣情緒勒索了媽，我也很愛你！但我不一定要聽你的話，不要混為一談了！」印證了年輕人正不斷被傳統及自由拉扯，他勇敢從台大輟學，一頭栽進台灣自由奔放的音樂國度，最後重新定義了自己，告訴所有人：我們不是不乖，只是想活得更有價值

▲第30屆金曲獎最佳國語男歌手,Leo王。（圖／攝影中心攝）

▲第30屆金曲獎最佳國語男歌手Leo王。（圖／攝影中心攝）

Leo王名言還有這句，「我覺得能夠生在台灣是一件非常幸運且非常幸福的事！！！！！生為一個創作者我一直都是想寫什麼、就寫什麼，我認為，對一個創作者來說，這是一件最重要最重要最重要最重要最重要最重要最重要的事！」

這句話激起的波濤到現在還在發酵，還有蔡依林說的，「葉永鋕的故事提醒了我，在任何情況，我都可能成為某一種少數，所以更要用同理心去愛。這首歌獻給曾經認為自己完全沒有機會、沒有選擇的你，你一定要記得選擇你自己、支持你自己。」

蔡依林的《Ugly Beauty》是自我探索的實錄，她不再遵循所謂的主流風格，每首歌都聚焦在不同的社會議題及情緒探索，她完美展現了極致的「創作自由」，才造就了如此震撼的作品，更溫暖了無數人的心。

▲蔡依林。（圖／翻攝自蔡依林IG）

▲蔡依林。（圖／翻攝自蔡依林IG）

記得蔡依林曾經這麼說：「自由的創作過程中，我探索出讓自己感動的聲音。」走過低潮走過自我懷疑，她花了10幾年的時間掙脫束縛，總算敢剖開內心，正視鮮血淋漓、無所防備的自己，也強大到能去照顧其他人的不完美，她用15年的滿滿血淚和信念告訴所有人，即使我們在世界上只是「少數」，也一定要成為自己最堅強的後盾。

「如果當初她沒有選擇她自己，現在的我們就不會記得蔡依林。」

Leo王和蔡依林一路走來跌跌撞撞，幸好他們還是「選擇了自己」，選擇了在音樂裡自由地創作翱翔，而我們也必須勇敢選擇自己，否則未來就不會有人記得這片美麗的土地。

▲第30屆金曲獎最佳國語專輯,Ugly Beauty,蔡依林。（圖／攝影中心攝）

▲第30屆金曲獎最佳國語專輯蔡依林。（圖／攝影中心攝）

▲閃靈（林昶佐、葉湘怡、汪子驤、劉笙彙、高嘉嶸） 何韻詩 年度專輯獎 年度歌曲獎 最佳台語專輯獎 最佳樂團獎 最佳作詞人獎。（圖／攝影中心）

▲閃靈和何韻詩。（圖／攝影中心）

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金曲30, 第30屆金曲獎, 蔡依林, Leo王

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