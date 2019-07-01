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梁家輝淋雨「力挺港警暴力鎮壓」！　粉絲黑爆開砲：看錯你了

記者田暐瑋／綜合報導

「反送中」風波引起警民衝突不斷，社會甚至出現仇警情緒，6月30日大批香港民眾發起「撐警集會」，走上街頭力挺警察，藝人譚詠麟、鍾鎮濤、梁家輝等人都淋雨到場聲援，梁家輝甚至還手持「阿Sir，我撐您！」的牌子，表達力挺港警決心，讓不少香港粉絲由粉轉黑怒嗆：「看錯你了。」

譚詠麟、鍾鎮濤、梁家輝、陳百祥等港星在6月30日走上街頭，以實際行動力挺港警，梁家輝更是徒步走進人群，一一向民眾握手致意，嘴裡還不斷說著「加油」，之後他更拿著「阿Sir，我撐您！」的口號牌子，被問到立場，他表示不會說別的話，僅說一句：「香港警察，絕對值得支持。」

▲梁家輝挺港警。（圖／翻攝自巴士的報）

▲梁家輝挺港警。（圖／翻攝自巴士的報）

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▲梁家輝挺港警。（圖／翻攝自巴士的報）

譚詠麟上台致詞時，表示自己是香港出生長大，見證香港一路走來的演變，雖然不願意談政治，但看到港警遭到如此對待，說出重話：「再這樣下去香港會沒救了。」更另一位港星黃耀明則不屑反擊：「不想談政治？當你踏進這個公園，踏上這個舞台就已經非常政治，何況你不談政治，政治會找上門，所以不要掩耳盜鈴，自欺欺人。

▲港警出動警棍、盾牌及胡椒噴霧，強制驅離示威群眾。（圖／路透）

▲港警出動警棍、盾牌及胡椒噴霧，強制驅離示威群眾。（圖／路透）

不少香港網友見到藝人們走上街頭挺警，引起正反兩派聲浪，有人支持警察，認為應該要還警方一個公道，但也有人持反對意見，「真是令人失望」、「看錯你」、「以後不會支持你拍的戲」、「從今天開始，你不再值得我支持」、「演了兩部寒戰，以為自己真的是警察嗎」。

▲梁家輝挺港警。（圖／翻攝自臉書）

▲梁家輝挺港警。（圖／翻攝自巴士的報）

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