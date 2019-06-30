斯亞尺度全開「只穿內衣」爆出深V豪球！　衣服一脫超有料…網鼻血噴了

記者田暐瑋／綜合報導

藝人斯亞（糖果）從甜美可愛的鄰家妹妹轉型，近來變得越來越性感火辣，最近她分享內衣心得，大膽只穿著淡紫色的蕾絲內衣入鏡，豐滿上圍呼之欲出，加上纖細螞蟻腰和白嫩肌膚，讓人驚呼：「原來你這麼有料！」

斯亞28日在IG分享內衣心得，用心的她為了展現內衣的驚人效果，親自示範只穿著內衣入鏡，她雖然身材嬌小，但胸部份量卻非常驚人，由下往上拍的視角乍看都要滿出來，擠出一條超深事業線，另一張她微微彎腰，倒奶的視覺效果更是超級震撼。

▲斯亞超有料。（圖／翻攝自斯亞IG）



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被問到如何保持美麗胸型？斯亞直言除了要勤擦乳液和精油外，還有就是要穿對內衣，果然養成水嫩緊實的美胸，網友看了直噴鼻血，驚呼「怎麼突然這麼大？以前都不覺得」、「也太性感了吧」、「皮膚好白血管都看到耶」、「身材真的越來越好了」。

斯亞14歲從《我愛黑澀會》出道，短暫成名後，她有1年多的空白期，當時不顧家人反對堅持走演藝圈，每月卻只有不到幾千元的微薄收入，她花500元買了一大包白米，餐餐混著醬油吃，也因為不願示弱的自尊，始終不想低頭向家人求救；後來加入女團Twinko也載浮載沉，直到在《綜藝大熱門》被吳宗憲賞識簽下，才得以個人身份發片、開演唱會。

▲斯亞。（圖／翻攝自斯亞IG）