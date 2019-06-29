上原亞衣引退3年爆結婚懷孕！　包包上的「好孕媽媽別針」露餡

記者田暐瑋／綜合報導

上原亞衣是日本知名AV女優，曾是業界「童顏巨乳」的代名詞，2016年引退至今3年時間，最近才重新開啟推特及IG帳號透露近況。不過卻有網友發現她其中一張照片上，包包背帶上竟別著一個「孕婦別針」，猜測她很有可能已經悄悄結婚生子，升格為媽媽。

據AV達人「一劍浣春秋」透露，有網友發現上原亞衣出遊的一張照片中，側背包的背帶上別了一個「孕婦別針」，上面的字寫道：「肚子裡面有寶寶。」而她穿著寬鬆洋裝，渾身飄出些許孕味，更讓外界猜測她是因為結婚懷孕，才引退AV界。

▲上原亞衣復出後瘦身成功（右）。（圖／翻攝自上原亞衣IG）



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曾是叱吒AV界的一姐女神，上原亞衣直到前陣子才重新開啟推特及IG帳號，並陸續更新近況及美照。引人注意的是，她在引退期間努力節食、減肥，共瘦了整整10公斤，有網友猜測，她會瘦得如此之快，應該也是趁著生產後努力減肥，才找回先前的好身材。

▲上原亞衣包包上別著好孕別針。（圖／翻攝自一劍浣春秋臉書）



上原亞衣2011年出道，清純甜美外型又有開朗性格，曾多次來台會粉絲，在台日兩地都擁有超高人氣，尤其她的作品雖然幾乎都是重口味，拍攝過程艱辛卻仍敬業完成，堪稱是偶像級的女優，2015年舉辦的「Japan Adult Expo（JAE）」活動中，她無預警宣布於隔年春天引退，淚崩表示：「想做的事都做到了！」未來將回歸平凡人的身分，讓粉絲無緣再欣賞她的作品。

