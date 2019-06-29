ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

上原亞衣引退3年爆結婚懷孕！　包包上的「好孕媽媽別針」露餡

記者田暐瑋／綜合報導

上原亞衣是日本知名AV女優，曾是業界「童顏巨乳」的代名詞，2016年引退至今3年時間，最近才重新開啟推特及IG帳號透露近況。不過卻有網友發現她其中一張照片上，包包背帶上竟別著一個「孕婦別針」，猜測她很有可能已經悄悄結婚生子，升格為媽媽。

據AV達人「一劍浣春秋」透露，有網友發現上原亞衣出遊的一張照片中，側背包的背帶上別了一個「孕婦別針」，上面的字寫道：「肚子裡面有寶寶。」而她穿著寬鬆洋裝，渾身飄出些許孕味，更讓外界猜測她是因為結婚懷孕，才引退AV界。

▲上原亞衣爆懷孕。（圖／翻攝自一劍浣春秋臉書、上原亞衣IG）

▲上原亞衣復出後瘦身成功（右）。（圖／翻攝自上原亞衣IG）

請繼續往下閱讀...

曾是叱吒AV界的一姐女神，上原亞衣直到前陣子才重新開啟推特及IG帳號，並陸續更新近況及美照。引人注意的是，她在引退期間努力節食、減肥，共瘦了整整10公斤，有網友猜測，她會瘦得如此之快，應該也是趁著生產後努力減肥，才找回先前的好身材。

▲上原亞衣爆懷孕。（圖／翻攝自一劍浣春秋臉書、上原亞衣IG）

▲上原亞衣爆懷孕。（圖／翻攝自一劍浣春秋臉書、上原亞衣IG）

▲上原亞衣包包上別著好孕別針。（圖／翻攝自一劍浣春秋臉書）

上原亞衣2011年出道，清純甜美外型又有開朗性格，曾多次來台會粉絲，在台日兩地都擁有超高人氣，尤其她的作品雖然幾乎都是重口味，拍攝過程艱辛卻仍敬業完成，堪稱是偶像級的女優，2015年舉辦的「Japan Adult Expo（JAE）」活動中，她無預警宣布於隔年春天引退，淚崩表示：「想做的事都做到了！」未來將回歸平凡人的身分，讓粉絲無緣再欣賞她的作品。
 

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

推薦閱讀

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基宋慧喬確定「清算30億財產」！　採取離婚調解原因曝光

宋仲基宋慧喬確定「清算30億財產」！　採取離婚調解原因曝光

還能相信愛情嗎？　他們只是勇敢放棄錯的人…「分手才是僅剩的溫柔」

還能相信愛情嗎？　他們只是勇敢放棄錯的人…「分手才是僅剩的溫柔」

正宮陪KTV聚會！　男友癢癢「拉女同事到旁邊激戰」狂劈20次…她人在場還沒發現

正宮陪KTV聚會！　男友癢癢「拉女同事到旁邊激戰」狂劈20次…她人在場還沒發現

宋宋離婚「2年前神預言全中」！　他曝破裂原因…鐵口：2021年會有新姻緣

宋宋離婚「2年前神預言全中」！　他曝破裂原因…鐵口：2021年會有新姻緣

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

一張圖看「離婚率最高星座組合」！　雙宋、晨冰都是TOP3…問題點曝光

宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生

范冰冰、宋仲基都是處女座　「一天切了兩對黃金CP」這星座到底怎麼了？

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

上原亞衣, AV

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 抓到了吧！吳宗憲看到「他」入圍金曲獎　秒吐槽：質疑公正性
  2. 上原亞衣引退3年爆結婚懷孕！　包包上的「好孕媽媽別針」露餡
  3. 正宮陪KTV聚會！　男友癢癢「拉女同事到旁邊激戰」狂劈20次…她人在場還沒發現
  4. 《玩命關頭：特別行動》完整預告！巨石強森「拖直升機墜海」超扯神技網看呆
  5. 「因為有錢，所以善良」《寄生上流》貧窮奪走的是人的品格！
  6. 徐小可2孩「眼睛突然睜不開」：糟了！　就醫才發現是「浴室常見物」惹禍
  7. IZ*ONE開唱前先問好！　「現身中山區買水果」粉絲幸運捕獲
  8. Baby「清唱真實歌聲」超悲劇！上台飆高音秒變美聲　網嘲：這修太狠了吧
  9. 蔡阿嘎老婆產後「真實身材」變這樣！　泳裝「側腰開洞」藏滿小心機
  10. 貝克漢「嘴對嘴親吻」7歲女兒哈珀惹議　霸氣回嗆：這是愛的表現

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366