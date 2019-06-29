記者田暐瑋／綜合報導

蘿莉塔單身3年，身邊始終沒有出現好桃花，她透露長到這麼大只交過2任男友，卻被劈腿20次以上。其中一任超渣男友偷吃成性，就連她人在場，都有膽和曖昧女同事激戰，她得知此事後崩潰大哭，男方的離譜行徑讓她好友都直呼太扯。

蘿莉塔在《麻辣天后傳》分享被劈腿經驗，笑說自己只交過2任男友，卻被劈腿超過20次，「集點次數」最多的是第2任男友，劈腿被她抓包至少10多次，但最後都哭著求原諒，她回想自己當初年輕太天真，以為只要對方道歉就一定會改變，才會一直被當笨蛋耍。

▲蘿莉塔被劈腿。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



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導致兩人分手的原因，其實是蘿莉塔某次參加男友公司的KTV聚會，無意間發現男友手機跳出前女友傳來的訊息，她礙於在聚會上不好質問，就忍了下來，此時男友要她在包廂裡等一下，自己要去和其他人打聲招呼聊聊天，她不疑有他，就乖乖等在原地。

回家後，蘿莉塔偷偷翻查男友手機檢查對話紀錄，和前女友倒是沒有值得懷疑的對話，卻意外發現男友和另一名女同事興奮「回味」的內容，才知道剛剛在KTV男友是和女同事去旁邊激戰，兩人還笑說：「好開心哦～」讓她當場崩潰大哭，下定決心斬斷這段孽緣。

▲蘿莉塔被劈腿。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）