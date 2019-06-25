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追星女孩「頂30度高溫」穿布偶裝應援累癱　《101》練習生本人收到了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣選秀節目《PRODUCE X 101》第4季正如火如荼地進行中，粉絲們也各出奇招，希望能為自己PICK的練習生拉票，讓他們有機會順利出道。曾參加選秀節目《Mixnine》的23歲Vine娛樂練習生白真，近來一段與粉絲的互動在網路上引起不小迴響。

▲▼追星女孩穿布偶裝，為《PRODUCE X 101》練習生白真應援。（圖／翻攝自微博哎一股清流）

▲追星女孩穿布偶裝，為《PRODUCE X 101》練習生白真應援。（圖／翻攝自微博哎一股清流）

白真以卓越舞蹈實力見長，但因為在節目中鏡頭不多，始終不是網路上熱烈討論的練習生之一。他的粉絲為了替白真應援，在近來高溫直逼30度的首爾街頭，穿上厚重的布偶裝替偶像發傳單，就是希望能有吸引路人眼光，為白真爭取曝光的機會。

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▲▼追星女孩穿布偶裝，為《PRODUCE X 101》練習生白真應援。（圖／翻攝自微博哎一股清流）

▲追星女孩穿布偶裝應援，熱到累癱在椅子上。（圖／翻攝自微博哎一股清流）

該名粉絲的舉動都被路人記錄下來，而她除了傳單外，也準備了棒棒糖作為應援禮物發送給路人。但可能也因為太過悶熱，讓這名粉絲累到一度直接癱坐在椅子上，照片流傳開後令很多「追星女孩」都感同身受也非常心疼。

▲▼追星女孩穿布偶裝，為《PRODUCE X 101》練習生白真應援。（圖／翻攝自微博哎一股清流）

▲粉絲為《PRODUCE X 101》練習生白真製作傳單。（圖／翻攝自微博哎一股清流）

▲▼追星女孩穿布偶裝，為《PRODUCE X 101》練習生白真應援。（圖／翻攝自微博哎一股清流）

▲粉絲為《PRODUCE X 101》練習生白真應援，準備了棒棒糖。（圖／翻攝自微博哎一股清流）

網友們討論道：「其實這就是追星女孩，我們的愛有時候很卑微，只是希望盡一點小小力量，盡可能多做一點，哪怕能幫到自己偶像一點點忙都好。」雖然她的偶像白真最後以36名被淘汰，但令人欣慰的事，他本人最後也收到了這名女孩做的應援傳單，讓不少人感動的說：「至少她的努力被自己的偶像看到了。」

▲▼追星女孩穿布偶裝，為《PRODUCE X 101》練習生白真應援。（圖／翻攝自微博哎一股清流）

▲追星女孩穿布偶裝應援，《PRODUCE X 101》練習生白真本人親自收到了。（圖／翻攝自微博哎一股清流）

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PRODUCE X 101, 白真, 練習生

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