直擊／《愛情理論》CP超甜放閃！　Off霸氣拉過Gun「直接親下去」

記者蕭采薇／綜合報導

泰國BL劇《愛情理論》主演Off、Gun22日在台北舉辦粉絲見面會。兩人都不是第一次來到台灣，他們表示：「上次來台灣的時候，就一直有希望可以再來，所以真的很開心。」也算是心願成真。第二次扮演螢幕情侶的他們默契十足，在台上背後抱、摟肩、親額頭樣樣來。

▲《愛情理論》Off（右）把Gun（左）一把拉過來親額頭。（圖／記者黃克翔攝）

Off、Gun在見面會上演唱三首泰國歌曲、跳上可愛舞蹈，還玩了許多小遊戲，包含摸眼找便利貼、合力滾球從額頭移動到肚臍或是解開綁在身上的繩子，兩人果然都在短時間內完成這些任務，品嘗到好吃的台灣小吃。Off還時不時就會搔Gun癢，兩人互動可愛的模樣，讓300位粉絲哈哈大笑。

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▲《愛情理論》Off、Gun見面會超甜放閃，直接背後抱。（圖／記者黃克翔攝）



《愛情理論》中描述專攻電影的Third（Gun飾演）暗戀萬人迷好朋友Khai（Off飾演），當Third終於鼓起勇氣想要對Khai表白的時候，Khai卻誤解了，以為Third在教他把妹招數，讓Third對Khai又愛又恨，爆笑又虐心的劇情即將展開。目前跟播到第三集，網友每次看到Third暗戀Khai的眼神，都十分揪心，大呼好心疼。

▲《愛情理論》Off、Gun見面會超甜放閃。（圖／記者黃克翔攝）



兩位被問及暗戀別人時會用什麼方式讓別人知道？Off表示：「會偷偷看著對方，或傳小紙條給對方。」令人好奇，小紙條上面的內容是什麼？Off爆笑回答是空白紙條，他說：「對方會知道的，這是專屬於我的暗戀方式。」答案可愛又爆笑。而Gun則是說：「會提早去學校，因為想要看見對方，所以都不會有遲到的問題。」LINE TV《愛情理論》每週六晚上10點25分跟播泰國。

▲《愛情理論》Off、Gun見面會超甜放閃。（圖／記者黃克翔攝）