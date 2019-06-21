凱蒂佩芮「摟腰米蘭達柯爾」曬閨蜜照　網驚：妳和老公的前妻是朋友！

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在西洋情人節和男友奧蘭多布魯（Orlando Bloom）訂婚，小倆口歷經分分合合，3年戀情終於有情人終成眷屬。 即將成為新娘的她，21日在IG曬出照片，旁邊竟然就是奧蘭多布魯的前妻「澳洲甜心名模」米蘭達柯爾（Miranda Kerr）。

▲奧蘭多布魯在今年情人節向凱蒂佩芮求婚。（圖／翻攝自IG／凱蒂佩芮）

照片中懷有第三胎的米蘭達柯爾穿上桃紅色洋裝手撫孕肚，凱蒂佩芮則穿著粉橘色洋裝，手搭在米蘭達柯爾腰上，更在照片中標注對方，看得出來交情不淺。這張照片立刻在網路上成為話題，不少粉絲直接留言說道：「哇，你和老公的前妻是朋友！太酷了！」

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▲凱蒂佩芮（中）與米蘭達柯爾（右）合照。（圖／翻攝自IG／凱蒂佩芮）

凱蒂佩芮和奧蘭多布魯交往三年，戀情一度不被看好，不過兩人走過風雨後仍修成正果。凱蒂佩芮曾在訪談節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）提到，自己在奧蘭多布魯求婚前，就曾暗示過對方自己想要的戒指款式，不過對於奧蘭多布魯要如何求婚，她完全不知道，直到對方單膝下跪那一刻，才知道「他要求婚了。」

▲奧蘭多布魯在今年情人節向凱蒂佩芮求婚。（圖／翻攝自IG／凱蒂佩芮）

米蘭達柯爾則是與奧蘭多布魯曾育有一子，當時一家人還被稱作是「全世界最美麗的家族」，不過最後仍以離婚收場。她和Snapchat執行長伊凡史匹格（Evan Spiegel）於2017年5月完婚，隔年5月迎來兩人的第一個愛情結晶，她在洛杉磯生下寶貝兒子，並取名為哈特（Hart），今年3月她再度對外宣布懷孕喜訊，「我們的家庭即將迎來新成員！」

▲米蘭達柯爾和伊凡史匹格。（圖／達志影像）

▲米蘭達柯爾和奧蘭多布魯曾有6年情。（圖／達志影像）

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