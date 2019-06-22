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朴炯植在軍中「還惦記要幫防彈V圓夢」　暖送超寵應援：泰亨啊我愛你

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）繼上周釜山後，22、23日在首爾舉辦粉絲見面會。成員V在活動開始前，特地在推特上傳「應援認證照」，對象就是一起拍攝《花郎》的朴敘俊、朴炯植等人，並溫馨的寫下「From Your Brothers 」。而朴炯植其實人正在軍中服役，暖暖的兄弟情讓粉絲們很羨慕。

▲朴敘俊、朴炯植和防彈少年團V（金泰亨）常一起出遊。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

▲（左起）朴炯植、朴敘俊和V感情好，經常一起出遊。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

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在上周的釜山場，成員柾國收到好友呂珍九送來的應援。V似乎是看了很羨慕，「花郎哥哥們」這禮拜就完成了他的心願。V在認證照的貼文寫道：「其實羨慕柾國，所以催著也給我做了一個。」應援車上則寫著：「泰亨啊你知道這是什麼吧？」

▲▼朴敘俊、朴炯植為V應援。（圖／翻攝自推特）

▲「花郎哥哥們」為V送上超暖應援。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

應援車上的橫幅也印上「花郎兄弟們」的合照，其中V被朴炯植背在背上，一旁朴敘俊則比出「耶」合照，展現暖暖友誼。他們也延續「醜照」傳統，用了V擠出雙下巴的照片，並配文：「雖然還想說點什麼但忍住了，辛苦了，嗯嗯我也愛你。」

▲▼朴敘俊、朴炯植為V應援。（圖／翻攝自推特）

▲「花郎哥哥們」為V送上超暖應援。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

《花郎》在2016年拍攝並播出，至今結束已經兩年多，但演員們好感情不減，尤其V和朴敘俊、朴炯植三人更常常私底下一起出去玩，還拍出「溫泉照」見證坦誠相見的友情，好交情有目共睹。

▲朴敘俊、朴炯植和防彈少年團V（金泰亨）常一起出遊。（圖／翻攝自朴敘俊IG）

▲（左起）朴炯植、朴敘俊和V感情好，經常一起出遊。（圖／翻攝自朴敘俊IG）

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朴炯植, 朴敘俊, 防彈少年團, BTS, V, 金泰亨, 花郎

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