尚恩曼德斯激情熱舞卡蜜拉　下秒「把她摔地上」瞬間變臉GG惹

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）唱紅《Treat You Better》等浪漫情歌，加上有著好身材和俊俏長相，儼然成為新生代「國民男友」。他近來與好友拉丁小天后卡蜜拉（Camila Cabello）合唱歌曲《Señorita》，兩人配合歌曲激情熱舞，不過惹火畫面的背後，卻發生讓尚恩曼德斯糗翻的趣事。

▲尚恩曼德斯與卡蜜拉合唱歌曲《Señorita》。（圖／翻攝自推特）

尚恩曼德斯和因歌曲《哈瓦那（Havana）》古巴裔歌手卡蜜拉在2015年合唱一曲《I Know What You Did Last Summer》，此後關係就非常密切。加上兩人的高顏值的非常登對，因此常常歐美樂迷敲碗「在一起」的CP。

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▲尚恩曼德斯與卡蜜拉合唱歌曲《Señorita》，MV中有激情畫面。（圖／翻攝自推特）

儘管外界看他們的關係撲簌迷離，尚恩曼德斯和卡蜜拉卻是合作上相當不避嫌，兩人近來再度合唱歌曲《Señorita》，在MV中上演禁忌之戀，煽情的節奏加上貼身熱舞、激情床戲樣樣來，也讓歌曲立刻在社群網站洗版，聲勢相當驚人。

I had ONE JOB!!!!! https://t.co/lr7MykRw3S — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 2019年6月24日

▲尚恩曼德斯與卡蜜拉練舞時，把女方摔在地上。



不過近來網路上流出一段兩人練舞的花絮，當中尚恩曼德斯與卡蜜拉熱舞時，沒不小心沒抓住對方，讓卡蜜拉直接向厚重重摔倒在地上。尚恩曼德斯大喊「啊！」並露出驚慌的表情，卡蜜拉則倒在地方蜷成一團但仍忍不住偷笑。有趣的畫面已經突破300萬人觀看，甚至連尚恩曼德斯都轉發這則貼文，兩人的化學效應也讓粉絲狂喊：「拜託在一起！」