尚恩曼德斯激情熱舞卡蜜拉　下秒「把她摔地上」瞬間變臉GG惹

加拿大歌手尚恩曼德斯(Shawn Mendes)唱紅《Treat You Better》等浪漫情歌,加上有著好身材和俊俏長相,儼然成為新生代「國民男友」。他近來與好友拉丁小天后卡蜜拉(Camila Cabello)合唱歌曲《Señorita》,兩人配合歌曲激情熱舞,不過惹火畫面的背後,卻發生讓尚恩曼德斯糗翻的趣事。

▲尚恩曼德斯與卡蜜拉合唱歌曲《Señorita》。(圖/翻攝自推特)

尚恩曼德斯和因歌曲《哈瓦那(Havana)》古巴裔歌手卡蜜拉在2015年合唱一曲《I Know What You Did Last Summer》,此後關係就非常密切。加上兩人的高顏值的非常登對,因此常常歐美樂迷敲碗「在一起」的CP。

▲尚恩曼德斯與卡蜜拉合唱歌曲《Señorita》,MV中有激情畫面。(圖/翻攝自推特)

儘管外界看他們的關係撲簌迷離,尚恩曼德斯和卡蜜拉卻是合作上相當不避嫌,兩人近來再度合唱歌曲《Señorita》,在MV中上演禁忌之戀,煽情的節奏加上貼身熱舞、激情床戲樣樣來,也讓歌曲立刻在社群網站洗版,聲勢相當驚人。

▲尚恩曼德斯與卡蜜拉練舞時,把女方摔在地上。



不過近來網路上流出一段兩人練舞的花絮,當中尚恩曼德斯與卡蜜拉熱舞時,沒不小心沒抓住對方,讓卡蜜拉直接向厚重重摔倒在地上。尚恩曼德斯大喊「啊!」並露出驚慌的表情,卡蜜拉則倒在地方蜷成一團但仍忍不住偷笑。有趣的畫面已經突破300萬人觀看,甚至連尚恩曼德斯都轉發這則貼文,兩人的化學效應也讓粉絲狂喊:「拜託在一起!」