Somi：朋友覺得我變了　親口認JYP和YG藝人「這點」不同

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星Somi（本名：全昭彌）於2016年結束團體I.O.I活動，與前東家JYP娛樂解約後，她轉而簽給YG旗下的音樂廠牌THE BLACK LABEL，苦等3年，她終於在6月13日正式出道。她日前接受訪問時，也談到這兩家公司的不同，引起熱議。

▲Somi苦等三年終於出道。（圖／CFP）

帶著首季《PRODUCE 101》第一名光環的Somi終於發表了《Birthday》這張數位單曲，以solo歌手的身分出道。近來她上節目宣傳時，提到離開JYP到YG旗下公司後，有一件事情改變了，自己卻沒有發現。

請繼續往下閱讀...

▲Somi離開JYP，在YG旗下公司出道。（圖／翻攝自THEBLACKLABEL臉書）



Somi說：「和朋友去唱卡拉OK的時候，朋友才跟我唱歌的方式和以前在JYP的時候不一樣了。」他透露，兩間公司在唱法上對藝人的要求不同，JYP偏好氣音，THE BLACK LABEL則是要求「唱歌要有SWAG。」

▲Somi苦等三年終於出道。（圖／翻攝自IG）

Somi於13日終於推出solo作品，記者會舉辦模式為Showcase，卻少了表演舞台，只有播放MV給媒體觀看，令台下的記者困惑不已。對此，Somi婉轉表示「準備太少的舞台展現給大家的話，我會覺得很可惜，為了帶來更完美的面貌，雖然很抱歉，但也因此沒有準備表演舞台。」如今Somi在提到兩間公司的差異也引起熱烈討論。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！