ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Somi：朋友覺得我變了　親口認JYP和YG藝人「這點」不同

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星Somi（本名：全昭彌）於2016年結束團體I.O.I活動，與前東家JYP娛樂解約後，她轉而簽給YG旗下的音樂廠牌THE BLACK LABEL，苦等3年，她終於在6月13日正式出道。她日前接受訪問時，也談到這兩家公司的不同，引起熱議。

▲▼Somi。（圖／CFP）

▲Somi苦等三年終於出道。（圖／CFP）

帶著首季《PRODUCE 101》第一名光環的Somi終於發表了《Birthday》這張數位單曲，以solo歌手的身分出道。近來她上節目宣傳時，提到離開JYP到YG旗下公司後，有一件事情改變了，自己卻沒有發現。

請繼續往下閱讀...

▲SOMI出道犯下兩大舞台缺失！（圖／翻攝自THEBLACKLABEL臉書）

▲Somi離開JYP，在YG旗下公司出道。（圖／翻攝自THEBLACKLABEL臉書）

Somi說：「和朋友去唱卡拉OK的時候，朋友才跟我唱歌的方式和以前在JYP的時候不一樣了。」他透露，兩間公司在唱法上對藝人的要求不同，JYP偏好氣音，THE BLACK LABEL則是要求「唱歌要有SWAG。」

▲▼Somi在IG預告新作品不久了。（圖／翻攝自Somi IG）

▲Somi苦等三年終於出道。（圖／翻攝自IG）

Somi於13日終於推出solo作品，記者會舉辦模式為Showcase，卻少了表演舞台，只有播放MV給媒體觀看，令台下的記者困惑不已。對此，Somi婉轉表示「準備太少的舞台展現給大家的話，我會覺得很可惜，為了帶來更完美的面貌，雖然很抱歉，但也因此沒有準備表演舞台。」如今Somi在提到兩間公司的差異也引起熱烈討論。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

直擊／《愛情理論》CP超甜放閃！　Off霸氣拉過Gun「直接親下去」

直擊／《愛情理論》CP超甜放閃！　Off霸氣拉過Gun「直接親下去」

「每個年代都該有男孩團體存在」　男孩特區：但是壽命大概只有6、7年

「每個年代都該有男孩團體存在」　男孩特區：但是壽命大概只有6、7年

《怪奇物語3》最新預告來了！　「怪物」被封印一年後再出現：我要結束你們

《怪奇物語3》最新預告來了！　「怪物」被封印一年後再出現：我要結束你們

朴炯植在軍中「還惦記要幫防彈V圓夢」　暖送超寵應援：泰亨啊我愛你

朴炯植在軍中「還惦記要幫防彈V圓夢」　暖送超寵應援：泰亨啊我愛你

獨／《BTS WORLD》遊戲畫面搶先曝光！　嘴嘟嘟JIMIN看了好想安慰QQ

獨／《BTS WORLD》遊戲畫面搶先曝光！　嘴嘟嘟JIMIN看了好想安慰QQ

凱蒂佩芮「摟腰米蘭達柯爾」曬閨蜜照　網驚：妳和老公的前妻是朋友！

凱蒂佩芮「摟腰米蘭達柯爾」曬閨蜜照　網驚：妳和老公的前妻是朋友！

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

韓庚爆結婚狂虐「庚澈女孩」　CP粉：別庚澈了，庚十年前就撤了！

韓庚爆結婚狂虐「庚澈女孩」　CP粉：別庚澈了，庚十年前就撤了！

跩哥馬份告訴我們—人非生而邪惡　那些哈利波特教我們的事（上）

跩哥馬份告訴我們—人非生而邪惡　那些哈利波特教我們的事（上）

張秋和金妮告訴我們的「愛情理論」　那些《哈利波特》教我們的事

張秋和金妮告訴我們的「愛情理論」　那些《哈利波特》教我們的事

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

浩子合體「阿翔」上工！　「照片被PO上網」網友卻笑哭了：這組合很可以

浩子合體「阿翔」上工！　「照片被PO上網」網友卻笑哭了：這組合很可以

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

浩子合體「阿翔」上工！　「照片被PO上網」網友卻笑哭了：這組合很可以

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

爆紅童星長大淪詐欺犯！　假扮警察騙87歲老太太…盜領500萬被捕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

somi, 全昭彌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王彩樺誇柯一正「氣質非凡」　于子育曝人生低潮：常否定自己
  2. 吳亦凡認了變胖！　親揭「瘦不下來」背後原因
  3. 《公視台語台》14頻道7月開播！極短時間籌備、帶著「復振母語」使命
  4. 大女兒幼稚園畢業　林嘉綺哭到離席
  5. 郭富城「超嚴格體重數字」曝光！　吃完麻辣鍋秒回房間跑步
  6. 剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B
  7. 《玩命關頭9》正式開拍！6大咖回歸「沒有巨石強森」馮迪索首曝畫面
  8. 攝影師失足落海！莫文蔚驚尖叫　當地人解密「亡命凹槽設計」
  9. 丁噹返鄉開唱　媽媽現身母女哭成一團超催淚
  10. 獨家／周湯豪時尚新寵無誤！　比莉靠肩甜笑「HD情侶照」曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366