湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大流行樂天王小賈斯汀（Justin Bieber）日前他又突然在推特上指名電影巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise），公開邀約要進行一場一對一的公開格鬥賽。原先湯姆克魯斯並未針對此事件回應，不過UFC（終極格鬥冠軍賽）總裁Dana White透露，阿湯哥其實非常有意願。

▲小賈斯汀嗆聲要和湯姆克魯斯釘孤枝。（圖／翻攝自推特、CFP）

小賈斯汀發文時，還特意標籤Dana White問道：「是否願意主辦這場賽事？」更對湯姆靠魯斯喊話：「如果你（指湯姆克魯斯）不接受挑戰就代表你怕了！」而如果湯姆克魯斯拒絕，那他此生都無法放下這件事。

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▲湯姆克魯斯。（圖／CFP）

據外媒《TMZ》報導，Dana White表示，相信小賈斯汀和阿湯哥都會樂意參加這場格鬥賽。另外，WME聯合CEO阿里伊曼紐（Ari Emanuel）也透露已經聯絡了小賈斯汀的經紀人Scooter Braun，「相信阿湯哥會答應。」讓這場小賈斯汀約架阿湯哥的格鬥賽再掀起話題。

▲小賈斯汀。（圖／環球提供）

不過小賈斯汀（Justin Bieber）先前突然在推特上向動作巨星姆克魯斯（Tom Cruise）喊話，找對方單挑，進行一場一對一的公開格鬥賽，突如其來的行徑讓大家都非常好奇，兩人到底發生了什麼事，對此湯姆克魯斯並沒有做出回應，但小賈斯汀近日受訪時，公開了自己這麼做的原因，「當時也不知道是在想什麼，只是隨便就發了這麼一條PO文。」

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