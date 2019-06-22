韓庚爆結婚狂虐「庚澈女孩」　CP粉：別庚澈了，庚十年前就撤了！

記者蕭采薇／綜合報導

大陸男星韓庚曾是南韓團體Super Junior成員，2009年解約後回家鄉發展，他2018年2月9日公開認愛混血女星盧靖姍，兩人甜蜜交往1年多，21日爆出在香港登記結婚。韓庚結婚的消息，讓不少當年喜歡韓庚、金希澈的「庚澈CP粉」相當感慨。

▲（左起）金希澈、韓庚曾經是「Super Junior」當中最出名的CP。（圖／翻攝自金希澈IG、韓庚微博）

韓庚當年以Super Junior成員活動時，就因為和金希澈感情好，而經常被粉絲湊對成CP。儘管韓庚在2009年就解約回到大陸發展，但之後金希澈也曾在節目推薦韓庚的新歌，因此仍累積許多忠實CP粉。

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韓庚爆出結婚消息後，有粉絲感慨的想起「庚澈CP」，也有人無奈的說：「別庚澈了，庚十年前就徹了。」超虐金句的微博瘋傳，更一度登上熱門話題。

▲（左起）金希澈、韓庚曾經是「Super Junior」當中最出名的CP。（圖／翻攝自韓網）

21日數家港媒爆出韓庚和盧靖姍的結婚喜訊，據《on.cc東網》報導，韓庚、盧靖姍被粉絲發現今在香港登記結婚，關鍵字「韓庚盧靖姍結婚」也火速登上微博熱搜榜上，意外掀起一陣熱烈討論。對此，雙方工作人員則向陸媒《新浪娛樂》回應：「有好消息會告訴大家。」

▲韓庚和混血女星盧靖姍爆婚訊。（圖／翻攝自韓庚微博）