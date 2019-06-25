獨／《BTS WORLD》遊戲畫面搶先曝光！　嘴嘟嘟JIMIN看了好想安慰QQ

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）首款角色扮演養成手機遊戲《BTS WORLD》即將在26日正式上線，在正式上線前，《ETtoday星光雲》獨家取得授權，搶先曝光遊戲畫面。玩家將扮演防彈少年團的經紀人，不但可以有如和成員們一對一對話，更可以蒐集特殊卡片，以及專屬遊戲的「團員未曝光照片」。

▲作為經紀人，當然也要解決防彈少年團肚子餓的問題。（圖／網石獨家授權提供）



《BTS WORLD》遊戲劇情如同官方所釋出的預告片，正要去看防彈少年團演唱會的玩家，突然發現門票上的名字不見了，時光也倒流回去他們出道之前。而玩遊戲的你從粉絲變成經紀人，將帶領他們成為世界大明星。

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▲粉絲在《BTS WORLD》中，將化身防彈少年團的經紀人。（圖／網石獨家授權提供）

《ETtoday星光雲》搶先曝光遊戲畫面，據悉，遊戲將分為主線和支線。玩家需一邊蒐集成員們的特殊卡片，而根據遊戲畫面可推敲出，劇情發展中將會出現不同關卡，需要透過不同的卡片解鎖任務。

▲《BTS WORLD》遊戲將透過卡片完成任務關卡。（圖／網石獨家授權提供）

像是對舞蹈相當有熱情的J-Hope，當你的關卡需要「熱情」指數解鎖時，或許就是拿出「J-Hope卡」的最佳時機喔！不過每個成員都有許多不同的魅力，當然也代表可能會有許多不同的屬性的卡片，這個就等玩家到時親自來解鎖囉。

▲每位成員都有許多屬性不同的卡片。（圖／網石獨家授權提供）

不過，卡片除了拿來蒐集跟破關，應該還會有更多的功能吧！養成遊戲中的不可缺少的相冊功能，當然《BTS WORLD》也同樣具備囉！在這裡面可以看到許多成員們的有愛合照呢，但似乎都是達到一定的任務或是蒐集到一定的卡片數才能解鎖呢。因此想要看到更多成員們的未公開照片，只能更認真破關或是蒐集卡片了啊！

▲《BTS WORLD》可以蒐集團員們各種有愛合照。（圖／網石獨家授權提供）

至於成為了防彈少年的的經紀人，當然也有些福利囉。最吸引人的，就是可以和成員們對話了。遊戲中不但可以和7名成員群組對話，也可以1對1和7位帥哥私聊，這對粉絲來說簡直是美夢成真。

▲遊戲中可以和成員們群聊，也可以和各成員私聊。（圖／網石獨家授權提供）

同樣的，一路走來很辛苦的少年們，或許你沒有在現實世界裡陪著他們從開始一路到現在。不過在《BTS WORLD》，似乎也可以透過遊戲中的社群功能，一窺成員們內心世界。看到這個嘴嘟嘟的JIMIN，心情好像不太好呢，這時候就可以趕快透過回覆功能給他一個安慰。

▲當然也可以透過社群網站回應成員們的心情。（圖／網石獨家授權提供）

另一項福利，就是可以為成員們穿上你喜歡的衣服，是不是已經等不及要為大哥JIN挑選最適合他的FASHION了呢！

▲更可以幫成員換上最帥氣的衣服。（圖／網石獨家授權提供）



為了遊戲的精彩和寫實度，防彈少年團成員們拍攝了多達100支情境短片，另外還有專屬的1萬張寫真，遊戲演唱了OST，在娛樂圈以及遊戲界中都可說是一大創舉。或是正是因為如此，原本預計要在2018上半年就推出的《BTS WORLD》，整整晚了一年半才和大家見面，將正式在6月26日上線。

▲防彈少年團為《BTS WORLD》拍攝超過1萬張寫真。（圖／網石獨家授權提供）

▲防彈少年團為《BTS WORLD》拍攝超過1萬張寫真。（圖／網石獨家授權提供）