張秋和金妮告訴我們的「愛情理論」　那些《哈利波特》教我們的事

文／蕭采薇

《哈利波特》系列小說自1997年開始帶領世人進入魔法世界，更因為電影的成功，成為當代大眾的共同回憶。除了主角們的英勇故事外，故事中還有更多人生道理。我們先看過了包括榮恩、馬份等角色要告訴我們的事後，再繼續看看網友們整理出的《哈利波特教我的事》。

▲《哈利波特》其中蘊含不少人生道理。（圖／劇照）

金妮衛斯理告訴我們，勇敢就是美麗。

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金妮衛斯理第一次出現在故事中，是跟著爸媽一起到王十字車站送哥哥們到霍格華茲求學的小女孩，隔一年後她也進入了這間魔法學院。在小說中，從沒描寫過金妮是一個「美麗的女孩」，但確實是個勇敢又有個性的女孩。身邊從不缺少約會對象的她，最後也成了哈利的妻子。比起外表，內在的美麗似乎更有魅力。

▲金妮不是最漂亮的女孩，但她內在有著無與倫比的美麗。（圖／劇照）

石內卜告訴我們，英雄往往令人意想不到。

幾乎從第一集，讀者／觀眾們就一路被J.K羅琳引導（誤導）頭髮油膩膩、出身自史萊哲林又熟悉黑魔法的石內卜，是個做盡壞事的食死人抓牙。但最終卻證明，這位「混血王子」才是擁有最無私的愛的英雄，甚至哈利將小兒子取名「阿不思·賽佛勒斯」，並對他說：「你的名字，來自於霍格華茲兩位最偉大的校長。」

▲石內卜是《哈利波特》系列中，被刻畫的相當深沉的人物。（圖／劇照）



張秋告訴我們，初戀可能不是最後的愛人，但那其實不是什麼大事。

哈利在小說的第三集中情竇初開，對象是雷文克勞、大她一屆的亞裔美女張秋。她在小說中被描述為是個「非常漂亮和受歡迎」的人物。張秋在第四集和另一名霍格華茲風雲人物西追迪哥里交往，到了第五集才真正成為哈利的初戀。不過兩人的感情最後在背叛下結束，曾經深深喜歡張秋的哈利，得知她有了新對象時也僅淡淡表示：「沒有什麼不舒服的感覺。」

▲美貌和智慧兼具的張秋，卻終究不是適合哈利的人。（圖／劇照）



雷木思路平告訴我們，即使是匹孤狼，也終會有人愛你。

說到《哈利波特》當中最揪心的CP，莫過於雷木思路平和小仙女東施。路平在第三集成為霍格華茲的黑魔法防禦術老師，然而他隱藏的真正身份，其實是一名狼人。這個不受歡迎的身份，讓路平前半生都相當不順遂。直到最後認識了小仙女東施，那或許是第一次，他才真正感受到自己也可以被愛，無關乎年齡和身份。

▲雷木思路平和小仙女東施，是《哈利波特》當中最揪心的CP。（圖／劇照）

哈利波特告訴我們，有值得為之獻身的事，卻沒有值得為之殺戮的理由。

從出生後不久遇上父母雙亡的意外，哈利波特就成為了「被選中的人」，即使12歲前的他在麻瓜世界渾然不知，但在魔法世界卻是無人不曉的人物。這樣的「天命」，也註定哈利不凡且充滿冒險、使命的一生。但終其一生，哈利有著自己想守護、獻身的信念，卻不像佛地魔為此展開殺戮，事實證明，沒有必要之惡，善與惡都是人的一念之間。

▲對於魔法迷來說，陪伴我們長大的哈利波特，其故事仍會一直持續下去。（圖／劇照）