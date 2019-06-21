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「每個年代都該有男孩團體存在」　男孩特區：但是壽命大概只有6、7年

記者蕭采薇／台北報導

愛爾蘭男子天團男孩特區（BOYZONE）成軍25年，將於22日在台灣開告別演唱會，包括羅南基廷、尚恩林奇、基斯達菲以及米奇格雷厄姆4人21日先在飯店與台灣媒體見面。身為男子偶像團體的始祖之一，基斯坦言：「男子團體的壽命大概只有6、7年，但沒想到一晃就是25年了，很不可思議。」

▲▼男孩特區 BOYZONE 聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲男孩特區（BOYZONE）來台舉辦告別演出。（圖／記者張一中攝）

他們以披頭四為例，做為全世界最出名的「男子團體」，其實從出道到解散也不過就是短短10年間的事情。基斯説道：「我們一開始也不覺得自己會走這麼長，這就是很自然的過程，就像解散一樣，是一個很自然的決定。」

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▲▼男孩特區 BOYZONE 聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲男孩特區靈魂人物羅南，出道25年仍保養得宜。（圖／記者張一中攝）

已經40多歲，以年齡來說稱不上是「男孩」的他們，卻在短暫分開又重組後，帶著「男孩特區」的名字走到了現在。尚恩感性說道：「其實每個時代都有偶像崇拜，男孩團體是一定會一直存在的東西，這些都是很珍貴的回憶。」他們也相當看好現在的男子團體，不管是「1世代」甚至是當紅的KPOP偶像團體。

▲▼男孩特區 BOYZONE 聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲男孩特區尚恩和基斯大嗑台灣美食。（圖／記者張一中攝）

即將在10月25日倫敦演唱會後正式解散，4位團員仍強調彼此情誼不滅，「我們各自都有小孩了，最小的2歲，最大的有23歲，但我們還是會一起玩，像個大家庭。」而這次從告別專輯的錄音開始一路到告別演唱會，每位成員都非常享受整個過程，感覺就像回到了1993年。

▲▼男孩特區（Boyzone）演唱會將唱到台灣。（圖／傲世娛樂文創提供）

▲男孩特區將在10月正式解散。（圖／傲世娛樂文創提供）

男孩特區成立於1993年，在2000年曾短暫解散，並於2008年重組。最初團員為5人，也曾一同來台演出，不過成員史蒂芬蓋特利在2009年於西班牙旅遊時猝死，當年僅33歲，讓團員們都都相當難過。尚恩表示每一次的演唱會都會有史蒂芬的致敬橋段，這一次當然也會有，也希望歌迷們一起來與這位傑出的昔日老友告別。

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