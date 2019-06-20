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跩哥馬份告訴我們—人非生而邪惡　那些哈利波特教我們的事（上）

文／蕭采薇

自1997年開始，《哈利波特》系列小說帶領世人進入魔法世界，更因為系列電影的成功，成為當代大眾的共同回憶。儘管已經21年，這個「全球最強IP」依舊在創造更多的衍生故事（和周邊商品）。不過回頭想想，除了主角們的英勇故事外，有網友整理出，故事中還有更多要告訴我們的訊息。

▲▼《哈利波特》。（圖／劇照）

▲《哈利波特》系列小說和電影，已經陪伴世人走過21個年頭。（圖／劇照）

德思禮一家告訴我們，想像力是你的超能力。

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哈利波特因為雙親身亡，他自懂事以來都是在被阿姨和姨丈的撫養長大。「德思禮一家」都是麻瓜，不但不相信魔法更對於哈利的魔法能力嗤之以鼻。到最後，這家人都只是活在凡人世界的麻瓜。或許比起真正的法力，對於新事物包容的心和想像力，才是真的超能力。

▲▼《哈利波特》。（圖／劇照）

▲《哈利波特》中，哈利是被阿姨「德斯里ㄧ家」撫養長大。（圖／劇照）

榮恩·衛斯理告訴我們，如果信任自己就能戰勝自卑。

身為古老的「衛斯理家族」的么子，除了上面有優秀的哥哥，再加上因為生太多孩子而相對貧窮的家境，在初登場時，作者就暗示過總是拿哥哥二手用品的榮恩，其實個性上帶有些許自卑。他甚至也因為光芒不及哈利和妙麗，一度與他們分道揚鑣，不過在最後，仍證明信任自己就能戰勝自卑。

▲▼《哈利波特》。（圖／劇照）

▲榮恩衛斯理是「衛斯理家族」的么子，上面有一群優秀的哥哥，後面則有個妹妹。（圖／劇照）

露娜·羅古德告訴我們，怪一點也沒什麼關係。

在充滿睿智巫師的雷文克勞學院中，瘋癲的露娜·羅古德總是顯得格格不入。她常常將魔杖折藏在耳後、戴著一串軟木塞製成的項鍊，因此常常為了怪誕的裝束與行為遭到恥笑甚至侮辱她是露瘋子（loony）。不過露娜雖然有些怪異，但是對人性有很強的洞察力，最後更成為一名成功的奇獸飼育學家，並在職業生涯發現許多新物種的奇獸。

▲▼《哈利波特》。（圖／劇照）

被稱作「露瘋子」的露娜羅古德，其實被視為是「妙麗的相對面」。（圖／劇照）

跩哥·馬份告訴我們，人非生而邪惡。

從在還沒入學的霍格華茲特快車上就和哈利、榮恩、妙麗結下樑子，跩哥·馬份是《哈利波特》系列故事中除了佛地魔外，第一個出現的反派人物。但《哈利波特》的精彩就在於，對於人性的刻畫是立體而非平面的。儘管他出生古老的（食死人）家族，但最後仍保有最後的良知，兒子天蠍甚至在多年後，和哈利的小兒子阿不思成為了死黨。

▲▼《哈利波特》。（圖／劇照）▲▼《哈利波特》。（圖／劇照）

▲跩哥馬份守住最後一份良知，多年後他的兒子和哈利的兒子成為死黨。（圖／劇照）

●作者蕭采薇，《ETtoday星光雲》娛樂中心國際組記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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哈利波特, 跩哥馬份, 榮恩, 衛斯理兄弟, 弗雷, 喬治, 榮恩衛斯理

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