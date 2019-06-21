《怪奇物語3》最新預告來了！　「怪物」被封印一年後再出現：我要結束你們

記者蕭采薇／綜合報導

今年暑假最具話題的夯劇《怪奇物語3》即將在7月4日全球正式上線，21日再度釋出新預告。在充滿歡樂的夏日慶典中，隱藏前所未見、更具威脅性與恐怖力量的怪物即將現身！在《怪奇物語2》的結局中伊萊雯（11）展現了她強大超能力，將巨大怪物封印進顛倒世界，但是一年後最令人害怕的夢魘再度降臨。

▲《怪奇物語3》故事發生在夏日。（圖／Netflix提供）

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新的暗黑力量和新的宿主牽動整個《怪奇物語3》的走向，讓所有的主角和童星們都陷入極大的危險之中。最近在最新一集的《哥吉拉II：怪獸之王》中飾演最具關鍵性角色的米莉芭比布朗，第一次出現在《怪奇物語》中還是個理平頭的羞澀小女孩，經過三年的成長，小女孩搖身一變成為青春期的少女模樣，但是她在《怪奇物語3》依舊是對抗怪物的最重要角色。

▲《怪奇物語3》怪物回來了。（圖／Netflix提供）

伊萊雯會與劇中其他的年輕演員們有什麼樣更精彩的互動？以及怪物到底要如何演化？在預告中牠宣告要摧毀這些小朋友和其他所有的人，充滿驚悚張力的《怪奇物語3》令人充滿期待。

▲《怪奇物語3》將在7月4日上線。（圖／Netflix提供）

《怪奇物語3》故事從第二季之後一年的1985年Hawkins 小鎮發展，在炎熱的夏季中小朋友們也開始放暑假了，今年暑假小鎮最重要的大事就是一個新的購物中心正式開幕，而這群霍金斯的主角們也開始邁入轉大人的青春期，浪漫情愫也跟隨隱藏危機的詭異氛圍蔓延茁壯。前所未見的威脅和原來舊有的黑暗力量一起出現。伊萊雯和他的朋友們都知道邪惡的力量不會被終結，而且牠還開始進化。他們為了生存必須團結起來，因為友誼才能戰勝恐懼。

▲《怪奇物語3》故事發生在夏日。（圖／Netflix提供）