ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《怪奇物語3》最新預告來了！　「怪物」被封印一年後再出現：我要結束你們

記者蕭采薇／綜合報導

今年暑假最具話題的夯劇《怪奇物語3》即將在7月4日全球正式上線，21日再度釋出新預告。在充滿歡樂的夏日慶典中，隱藏前所未見、更具威脅性與恐怖力量的怪物即將現身！在《怪奇物語2》的結局中伊萊雯（11）展現了她強大超能力，將巨大怪物封印進顛倒世界，但是一年後最令人害怕的夢魘再度降臨。

▲▼《怪奇物語3》。（圖／Netflix提供）

▲《怪奇物語3》故事發生在夏日。（圖／Netflix提供）

請繼續往下閱讀...

新的暗黑力量和新的宿主牽動整個《怪奇物語3》的走向，讓所有的主角和童星們都陷入極大的危險之中。最近在最新一集的《哥吉拉II：怪獸之王》中飾演最具關鍵性角色的米莉芭比布朗，第一次出現在《怪奇物語》中還是個理平頭的羞澀小女孩，經過三年的成長，小女孩搖身一變成為青春期的少女模樣，但是她在《怪奇物語3》依舊是對抗怪物的最重要角色。

▲▼《怪奇物語3》。（圖／Netflix提供）

▲《怪奇物語3》怪物回來了。（圖／Netflix提供）

伊萊雯會與劇中其他的年輕演員們有什麼樣更精彩的互動？以及怪物到底要如何演化？在預告中牠宣告要摧毀這些小朋友和其他所有的人，充滿驚悚張力的《怪奇物語3》令人充滿期待。

▲▼《怪奇物語3》。（圖／Netflix提供）

▲《怪奇物語3》將在7月4日上線。（圖／Netflix提供）

《怪奇物語3》故事從第二季之後一年的1985年Hawkins 小鎮發展，在炎熱的夏季中小朋友們也開始放暑假了，今年暑假小鎮最重要的大事就是一個新的購物中心正式開幕，而這群霍金斯的主角們也開始邁入轉大人的青春期，浪漫情愫也跟隨隱藏危機的詭異氛圍蔓延茁壯。前所未見的威脅和原來舊有的黑暗力量一起出現。伊萊雯和他的朋友們都知道邪惡的力量不會被終結，而且牠還開始進化。他們為了生存必須團結起來，因為友誼才能戰勝恐懼。

▲▼《怪奇物語3》。（圖／Netflix提供）

▲《怪奇物語3》故事發生在夏日。（圖／Netflix提供）

1KG短腿汪送養2月「暴風抽高」　中途媽看近照愣3秒淚：好驚喜

推薦閱讀

《冰與火之歌》前傳重回「最熟悉場景」開拍　故事線時空背景曝光！

《冰與火之歌》前傳重回「最熟悉場景」開拍　故事線時空背景曝光！

6年前從閨蜜變世仇　泰勒絲「世紀破冰」凱蒂佩芮關鍵時間點曝光！

6年前從閨蜜變世仇　泰勒絲「世紀破冰」凱蒂佩芮關鍵時間點曝光！

《花邊教主》停播7年後推陸版！　劇名曝光⋯「超接地氣」秒變勵志劇

《花邊教主》停播7年後推陸版！　劇名曝光⋯「超接地氣」秒變勵志劇

路邊看到「裸上身老爸」帶小孩窗邊看遊行　仔細一看⋯是貝克漢！

路邊看到「裸上身老爸」帶小孩窗邊看遊行　仔細一看⋯是貝克漢！

秀智臉蛋圓一圈「雙下巴見客」　機場照胖了登熱搜⋯2.7億人搶看

秀智臉蛋圓一圈「雙下巴見客」　機場照胖了登熱搜⋯2.7億人搶看

太妍憂鬱陷低潮！隔2周終於露面　身上「多了鼻環」⋯網心疼

太妍憂鬱陷低潮！隔2周終於露面　身上「多了鼻環」⋯網心疼

梁鉉錫「全面卸下職務」　YG新理事出爐！是進入公司18年的他

梁鉉錫「全面卸下職務」　YG新理事出爐！是進入公司18年的他

跩哥馬份告訴我們—人非生而邪惡　那些哈利波特教我們的事（上）

跩哥馬份告訴我們—人非生而邪惡　那些哈利波特教我們的事（上）

澳洲國營電視台嘲：BTS一定有1個是Gay！　主持人瞎扯南北韓被譙爆

澳洲國營電視台嘲：BTS一定有1個是Gay！　主持人瞎扯南北韓被譙爆

《犯罪心理》確定最終季「只有10集」　8主演合照公開粉淚：捨不得

《犯罪心理》確定最終季「只有10集」　8主演合照公開粉淚：捨不得

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

阿翔「一天一砲」內幕曝光！　11年前上演偷情片…浩子目睹通報正宮

子瑜辣舞衣服太貼身！　「中空白腿」狂露上凸下翹曲線…超福利視角噴鼻血

韓惠珍模特兒20年拍全裸照！　韓網震撼2天「性感腰窩僅3%女生有」

主播新聞報一半不對勁！　冒冷汗咬牙播報…苦撐20分鐘不行了

俄羅斯「女神級練習生」在韓SOLO出道！　挺鼻V型臉吸10萬粉朝聖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

怪奇物語3, 怪奇物語

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 14歲梧桐妹生日趴Part2！　「4大咖男神」圍繞…狂歡畫面曝光
  2. 湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！
  3. 于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！
  4. 5月輕生獲救陷低潮…具荷拉日本簽約重生！　淚求復出「想再努力」
  5. 孫翠鳳女兒結婚了！　新朗「4字承諾」娶走明華園第3代接班人
  6. 麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　遭嫌「20年沒進步」揭參賽內幕
  7. 相隔三年再開唱　韋禮安變身DJ！EDM版《女孩》嗨爆
  8. 田馥甄初登夏戀嘉年華　60組歌手接力嗨唱
  9. 野生丁噹現信義區！　遇街頭藝人拉琴…她「即興飆唱」全場嗨了
  10. 陳喬恩收到「超美油畫」沒署名　PO出一問…原來是「陳妍希親手畫的！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366