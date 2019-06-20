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澳洲國營電視台嘲：BTS一定有1個是Gay！　主持人瞎扯南北韓被譙爆

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）紅遍全球，登上歐美電視台也不再是話題。不過近來澳洲國營電視台Channel9《20 to One》節目中，卻播出受訪者以嘲諷的口氣說：「我很確定他們裡面一定有一個是Gay，7個裡一定至少有1個！」引起粉絲撻伐。

▲▼防彈少年團在洛杉磯「玫瑰盃球場」開唱，動員14萬人。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團雖然在全球享有高人氣，但仍時常成為被攻擊的對象。（圖／翻攝自推特）

19日播出的《20 to One》節目中提及防彈少年團，但當女主持人介紹到一半時，一旁的男主人卻開始以南北韓問題嘲諷表示：「如果金正恩喜歡男偶像的話，南北韓就不會有戰爭問題了。」還自以為幽默笑說，一開始以為是什麼炸彈的新聞，「看到防彈少年團之後，覺得不怎麼樣啊，還不如爆炸事件。」

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防彈前私生飯懺悔。（圖／翻攝自防彈少年團官方臉書）

▲澳洲國營電視台報導BTS，卻瞎扯「南北韓問題」。（圖／翻攝自臉書）

節目也訪問了兩名男性受訪者，其中一人說：「我之前在推特問裡面是不是有同性戀，結果被粉絲圍攻。但我很確定他們裡面一定有一個是Gay，7個裡一定至少有一個！」充滿種族和性別歧視的發言令粉絲相當生氣，不過電視台卻表示，該內容只是節目效果，「沒有違反播放守則。」

▲澳洲國營電視台報導BTS，內容卻被粉絲罵爆。

先前希臘談話性節目以「TC Candler」百大帥哥票選為主題時，主持人Katerina對於去年第一名，今年第五名的防彈少年團V表示：「他化妝化太濃了吧！真不相信有女人把這種長相的男人送上第五名！」至於看到第二名的柾國，她則輕蔑地說：「等等，為什麼他的嘴唇是鮭魚粉色？」言談間對於亞洲出身的「KPOP帥哥」們透露出不屑的態度，以及不斷明示暗示他們「不夠MAN」。

▲防彈少年團巡迴唱到芝加哥。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

▲防彈少年團剛結束的歐美巡迴，預計就已經賺入25億台幣。（圖／翻攝自臉書）

Katerina可能沒料到，這些她口中的「像女人一樣」的KPOP偶像們，人氣和影響力也超出她的想像。電視台被要求道歉，Katerina的社群網站也被罵聲灌爆，她最後在IG道歉，並澄清自己並非種族歧視，只是先前真的對KPOP偶像不甚了解，「現在我知道自己犯下多麼嚴重的錯誤，對於一切批評指教我全都接受。」

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防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM

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